快訊／台積電漲60元至1455　台股大漲852點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面收漲，台股今（20日）以27212.91點開出，指數大漲632.79點，漲幅2.38％。隨後漲勢擴大至上漲852.61點，來到27432.73點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲55元來到1450元，漲幅3.94％，隨後漲勢擴大至上漲60元報1455元；鴻海（2317）上漲8元至237元；聯發科（2454）上漲20元至1180元；廣達（2382）上漲8元來到275元；長榮（2603）上漲2.5元至182元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲47.03點或0.1％，收在46138.77點；標準普爾500指數上漲24.84點或0.38％，收6642.16點；那斯達克指數上漲131.38點或0.59％，收在22564.23點；費城半導體指數上漲119點或1.82％，收6670.03點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|46138.77
|▲47.03
|▲0.1%
|S&P500
|6642.16
|▲24.84
|▲0.38%
|NASDAQ
|22564.23
|▲131.38
|▲0.59%
|費城半導體指數
|6670.03
|▲119.0
|▲1.82%
資料來源：證交所
讀者迴響