金銀爆飆！伊朗鎮壓示威、俄烏開戰　Fed轉鴿火上加油

黃金、白銀價格美國時間周二雙雙飆上歷史新高，現貨金突破每盎司4634美元，白銀也衝破89美元大關，資金大量湧入避險資產。美國通膨降溫、聯準會（Fed）有望啟動降息循環，加上俄羅斯再度空襲烏克蘭、伊朗鎮壓大規模示威，引爆國際市場不安情緒，貴金屬行情火力全開。

根據《彭博社》、《路透社》與FXStreet等多家外媒報導，美國12月核心CPI年增2.6%、月增0.2%，雙雙低於市場預期，強化本周市場對聯準會今年降息的預期。分析師指出，隨著利率預期下滑，黃金、白銀等無孳息資產更具吸引力，成為避險資金首選。

現貨金周二盤中一度衝上4,634.33美元，收在4,591.49美元，2月期金小跌0.3%，報4,599.10美元。白銀同步爆發，盤中高見89.10美元，終場報86.74美元，單日大漲超過2%。High Ridge Futures金屬主管David Meger表示，通膨數據偏弱，「預示Fed未來降息可能性升高，成為金價多頭關鍵支撐。」

地緣政治風險急遽升溫成為另一股推力。俄羅斯本周再度出動飛彈與無人機夜襲烏克蘭多個城市，烏東戰火重燃。伊朗則因大規模反政府示威爆發鎮壓行動，傳出數百人死亡，網路遭封鎖，資訊難以外流。前總統川普公開表示，若伊朗持續濫殺抗議民眾，將考慮介入，並威脅對與伊朗有貿易往來的國家課徵25%關稅。

《彭博社》指出，中東與東歐衝突加劇，使投資人重新評估風險敞口，推動避險買盤強力進場，黃金白銀價格齊創新高。

《FXStreet》報導指出，雖然白銀技術面已進入過熱區域，但交易員仍傾向布局多單，預期後續仍有上漲空間，但波動幅度將顯著放大。分析師提醒，短線追價需留意劇烈拉回風險。

德國商業銀行（Commerzbank）最新將2026年底金價預測由4,700美元上調至4,900美元，反映中長線仍看多。芝加哥商業交易所（CME）也於本周宣布調整貴金屬保證金門檻，以因應波動性升高。