台積電翻紅漲5元至1715　台股上漲181點至30888

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數跌多漲少，台股今（14日）以30742.53點開出，指數上漲35.31點，漲幅0.11％。隨後因台積電（2330）翻紅漲5元至1715元，漲勢擴大181.38點至30888.6點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1705元，跌幅0.29％，隨後翻紅漲5元至1715元；鴻海（2317）上漲1.5元至228元；聯發科（2454）維持平盤至1485元；廣達（2382）上漲3元來到282元；長榮（2603）維持平盤至195元。
美股主要指數在前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數終場下跌398.21點或0.8％，收在49191.99點；標準普爾500指數下跌13.53點或0.19％，收6963.74點；那斯達克指數下跌24.03點或0.1％，收在23709.87點；費城半導體指數上漲73.15點或0.95％，收7747.99點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|49191.99
|▼398.21
|▼0.8%
|S&P500
|6963.74
|▼13.53
|▼0.19%
|NASDAQ
|23709.87
|▼24.03
|▼0.1%
|費城半導體指數
|7747.99
|▲73.15
|▲0.95%
資料來源：證交所
