日股具估值提升三大利多　後市聚焦商社、半導體雙核心主軸

▲日股具估值提升三大利多。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

日本股市今年表現驚豔全球，在市場資金簇擁下，日經指數一度突破5萬點大關，創下歷史新高，頗有擺脫「失落三十年」陰霾的企圖，中國信託投信指出，日本市場持續受惠於結構轉型、政策轉向，以及估值提升三項大利多，未來仍有極大的成長空間，建議投資人可透過日股ETF，聚焦半導體、商社為兩大核心主軸，掌握日股長線成長動能。

台積電（2330）赴熊本設廠等議題發酵，台灣投資人對日股的興趣與日俱增，透過日股ETF進軍日本股市已成為熱潮，根據最新統計，目前台灣掛牌的日股ETF總受益人已逼近10萬人，今年以來增幅約達25%，顯示日本不僅是台灣人最愛旅遊的國家，台灣投資人的資金也正加速湧入日股。

分析，今年日本政局出現重大變化，日本迎來史上首位女首相高市早苗，她被視為是「安倍經濟學」的繼承者，市場普遍預期，日本經濟將延續寬鬆貨幣路線，透過日圓弱勢以提高企業收益，進而帶動員工加薪與消費成長，達成經濟成長的良性循環。

儘管通膨風險疑慮仍在，但日經225指數突破5萬點的歷史新高水準，已明確顯示資本市場對高市新政的高度肯定。加上外資資金持續流入，根據Bloomberg資料，外資10月淨流入日本股市高達430億美元，創今年單月新高，日股長線成長動能值得期待。

中國信託投信投資一部主管張勝原指出，當前日股的投資機會可從商社與半導體兩大核心主軸來掌握。在全球AI浪潮推動下，日本半導體產業作為科技創新的基石，是日本股市中最具潛力的高成長板塊之一，日本在半導體材料、設備等領域擁有全球領先優勢，可望在全球半導體需求增加的趨勢中大幅受益。

另外，張勝原表示，從價值重估角度來看，以日本商社為代表的低估值、高自由現金流企業，持續吸引國際頂級價值投資者青睞。外資資金明顯偏好受惠出口與全球貿易的商社產業。日本五大商社憑藉深厚的全球供應鏈布局與多元業務結構，不僅經營能源、原物料、食品，近年更積極布局AI、網路資安、醫療領域、再生能源等，持續進行轉型進化。