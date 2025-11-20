新青安撥貸史上次低！10月跌至271億　8大行庫受理量回升

▲看屋示意照。（圖／記者項瀚攝）

記者陳瑩欣／台北報導

財政部今（20）日公布最新「新青年安心成家房貸」統計，2025年10月全體撥貸金額再度下滑至271.77億元，較9月減少2.5%，為政策上路以來次低水準。不過受理戶數與金額反而回升，分別達3787戶、299.45億元，結束連續7個月下滑走勢。

根據統計，10月新青安受理戶數較9月增加468戶，受理金額也增加35.93億元，顯示市場買氣略有回溫。然而撥貸戶數則小幅下滑至3439戶，月減0.8%，撥貸金額同樣滑落至271.77億元，反映整體房市景氣仍偏弱。

觀察8大公股銀行10月承作表現，受理戶數以台銀903戶居冠，土銀806戶緊追在後，合庫銀則以610戶排名第3，其餘如兆豐銀、彰銀、一銀、華銀與台企銀則均低於400戶。

在撥貸戶數方面，台銀同樣穩居首位，達939戶；土銀以931戶排名第2；合庫銀497戶排名第3。彰銀343戶、一銀267戶、華銀185戶、兆豐銀146戶、台企銀131戶則分居第4至第8名。

進一步分析撥貸與受理的比例，整體撥貸比率從9月的96.56%微幅下滑至96.52%，但仍維持在相對高檔。各行庫中，以華銀（99.29%）與台企銀（98.43%）撥貸比率最高，顯示申貸戶數轉為實際撥貸的成功率高。

行庫主管指出，自9月新青安免受《銀行法》第72條之2放款限制後，有效紓解臨櫃作業壓力。然而，受限於央行持續實施選擇性信用管制政策，加上整體資金面與市場成交量偏弱，未來房價持平或向下調整的機率相對提高。