台股史上第6慘！收跌991.42點　台積電跌70元至1385

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（21日）開低走低，加權指數終場大跌991.42點，為史上第6大跌點，以26434.94點作收，跌幅3.61％，成交量5498.35億元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以大跌604.39點開出，指數開低走低，盤中最高達26821.97點，最低26395.98點，終場收在26434.94點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌70元來到1385元，跌幅4.81％，其中單日下跌70元的表現，為台積電上市以來第3慘紀錄；鴻海（2317）下跌11.5元至225元；聯發科（2454）下跌40元至1145元；廣達（2382）下跌4元來到270元；長榮（2603）下跌2.5元至180元。

今天漲幅前5名個股為來億-KY（6890）上漲24元，漲幅10％；大魯閣（1432）上漲1.4元，漲幅8.16％；程泰（1583）上漲2.3元，漲幅5.5％；立隆電（2472）上漲5元，漲幅4.83％；東方風能（7786）上漲7元，漲幅4.56％。

跌幅前5名個股則為華邦電（2344）下跌5.8元，跌幅10％；南亞科（2408）下跌15.5元，跌幅9.97％；大量（3167）下跌21元，跌幅9.95％；高力（8996）下跌51元，跌幅9.94％；超豐（2441）下跌7.6元，跌幅9.92％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 來億-KY（6890） 264.0 ▲24.0 ▲10.0％ 大魯閣（1432） 18.55 ▲1.4 ▲8.16％ 程泰（1583） 44.1 ▲2.3 ▲5.5％ 立隆電（2472） 108.5 ▲5.0 ▲4.83％ 東方風能（7786） 160.5 ▲7.0 ▲4.56％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 華邦電（2344） 52.2 ▼5.8 ▼10.0％ 南亞科（2408） 140.0 ▼15.5 ▼9.97％ 大量（3167） 190.0 ▼21.0 ▼9.95％ 高力（8996） 462.0 ▼51.0 ▼9.94％ 超豐（2441） 69.0 ▼7.6 ▼9.92％

資料來源：證交所