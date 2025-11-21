台股史上第6慘！收跌991.42點　台積電跌70元至1385

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（21日）開低走低，加權指數終場大跌991.42點，為史上第6大跌點，以26434.94點作收，跌幅3.61％，成交量5498.35億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以大跌604.39點開出，指數開低走低，盤中最高達26821.97點，最低26395.98點，終場收在26434.94點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌70元來到1385元，跌幅4.81％，其中單日下跌70元的表現，為台積電上市以來第3慘紀錄；鴻海（2317）下跌11.5元至225元；聯發科（2454）下跌40元至1145元；廣達（2382）下跌4元來到270元；長榮（2603）下跌2.5元至180元。
今天漲幅前5名個股為來億-KY（6890）上漲24元，漲幅10％；大魯閣（1432）上漲1.4元，漲幅8.16％；程泰（1583）上漲2.3元，漲幅5.5％；立隆電（2472）上漲5元，漲幅4.83％；東方風能（7786）上漲7元，漲幅4.56％。
跌幅前5名個股則為華邦電（2344）下跌5.8元，跌幅10％；南亞科（2408）下跌15.5元，跌幅9.97％；大量（3167）下跌21元，跌幅9.95％；高力（8996）下跌51元，跌幅9.94％；超豐（2441）下跌7.6元，跌幅9.92％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|來億-KY（6890）
|264.0
|▲24.0
|▲10.0％
|大魯閣（1432）
|18.55
|▲1.4
|▲8.16％
|程泰（1583）
|44.1
|▲2.3
|▲5.5％
|立隆電（2472）
|108.5
|▲5.0
|▲4.83％
|東方風能（7786）
|160.5
|▲7.0
|▲4.56％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|華邦電（2344）
|52.2
|▼5.8
|▼10.0％
|南亞科（2408）
|140.0
|▼15.5
|▼9.97％
|大量（3167）
|190.0
|▼21.0
|▼9.95％
|高力（8996）
|462.0
|▼51.0
|▼9.94％
|超豐（2441）
|69.0
|▼7.6
|▼9.92％
資料來源：證交所
讀者迴響