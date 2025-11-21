殺很大！外資砍台股915億元　創史上第4大

▲美股重挫，外資砍股915億元創史上第4大賣超。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

受到美股重挫拖累，今（21）日台股開低走低，終場大跌991.42 點或跌幅3.6%，以26434.94 點作數，外資賣超915.36億元，賣超金額創下史上第四大，值得注意，權王台積電（2330）收盤出現最後一筆7986張賣單，股價下跌70元或跌幅4.81%，以1385元作收，今日外資若是大賣台積電，意味台股整理時間恐怕會拉長。

[廣告]請繼續往下閱讀...

聯準會12月降息機率再度下滑，美股四大指數悉數收黑，今日台股盤中一度大跌千點，終場跌點收斂到991.42 點，創下史上第六大跌點，摜破26470點季線大關，本周指數下跌962點、周線連3黑。

美國科技股重挫，電子權值股賣壓沈重，台積電挫低跌幅4.8%，以1385元，鴻海（2317）跌幅4.86%，以225元作收，日月光投控（3711）重挫6%，今日外資大舉提款915.36億元，為今年單日第一大賣超，同時創下歷史第四大紀錄，投信賣超12.62億元，自營商賣超152.73億元，三大法人合計賣超1080.71億元。

主動群益科技創新(00992A)經理人陳朝政表示，台灣科技創新題材商機多元，觀察過去三年，有許多科技股年度漲幅都能贏過大盤及護國神山，說明投資科技股不能只聚焦特定個股，更應該主動選股掌握先機。台股融資餘額回升到3100億，已接近4月對等關稅超預期金額，因此籌碼面上略顯凌亂。可趁回檔之際進行中長線佈局，布局策略應著重公司長期發展優勢，可優先佈局半導體先進製程、半導體材料、通訊等族群，以及AI應用以及提高生產力族群。

