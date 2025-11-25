ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

搭數發部新經濟列車　股感媒體集團推百家新創成長計畫

▲股感媒體集團舉辦Innovation Day，打造產業對話與資源連結的平台，推動共榮發展，圖左起股感資訊用戶體驗顧問廖冠豪、執行長吳曄暐、聯想感執行長詹凱文、股感媒體執行長許郁婷、聯想感商務長潘楷權、股感媒體營運長呂國瑋。（圖／業者提供）

▲股感媒體集團舉辦Innovation Day，打造產業對話與資源連結的平台，推動共榮發展，圖左起股感資訊用戶體驗顧問廖冠豪、執行長吳曄暐、聯想感執行長詹凱文、股感媒體執行長許郁婷、聯想感商務長潘楷權、股感媒體營運長呂國瑋。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

AI與數據科技的崛起，正快速重塑產業競爭力版圖，從生成式AI、金融科技到智慧製造，企業紛紛思考如何以數據驅動決策與創新，台灣產業也來到轉型升級的關鍵時刻，股感媒體集團搭上數發部新經濟列車，推百家新創成長計畫，以數據策略為核心 打造持續升級的共榮引擎。

該集團指出，近年從政府政策到國際競爭環境，都指向同一趨勢：AI與數位能力已成為企業面對新經濟競爭的核心條件，產業升級也因此進入加速期，再加上數位發展部近期公布「加強投資AI新創實施方案」，以百億規模推動新創與產業創新應用，加速民間資本投入新經濟領域。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在政策與資本加速匯聚之際，股感媒體集團與旗下賦能感創投以打造台灣最具影響力的新經濟生態體系為願景，提出明確的投資與生態佈局。未來三年，賦能感將策略投資100家新經濟公司，並孵化至少3家具備IPO潛力企業，協助企業建立完整的數據能力並強化市場競爭力，在快速變動的生態中保持成長動能。

▲股感媒體集團以數據為核心驅動力，透過賦能感創投推進生態佈局，橫跨六大場域，打造新經濟數據生態網絡。（圖／業者提供）

▲股感媒體集團以數據為核心驅動力，透過賦能感創投推進生態佈局，橫跨六大場域，打造新經濟數據生態網絡。（圖／業者提供）

股感媒體營運長呂國瑋指出，企業數位轉型卡關並非缺乏數據，而是「明知道數據重要，卻不知道如何用在真正的商業決策上」，他強調：「真正有價值的，不是你收集了多少數據，而是這些數字能否被整理成經驗，幫下一次做出更好的決策。」

這反應企業面臨的兩大挑戰，第一是數據基礎建設：如何將行為軌跡、交易紀錄、內容互動等碎片化資料，轉化為可用的決策資訊，是台灣企業的首要挑戰。第二是數據應用場景：要讓數據被完整收集與應用，必須回到「人」與「場景」。股感媒體集團透過平台與商品服務，將內容與互動工具數據化、量化，打造可持續測試、優化的環境，讓數據真正成為驅動企業成長與價值創新的工具。

在全球面臨數位轉折與人才短缺之際，台灣若要在下一個十年站穩新經濟核心，企業不僅需要數位能力，更需要能真正落地的服務與應用場景。股感媒體集團正是串連這兩股能量的關鍵樞紐。旗下賦能感透過策略資源與資本投入協助企業加速成長；股感資訊以可量測、可驗證的策略方法，協助企業打造可持續擴張的數位通路；聯想感運用大數據與高擴充、輕量化的技術引擎，陪伴企業在不同階段啟動並深化數位轉型。

最終，股感媒體集團的價值主張更加明確：投資不只是資本投入，而是結合數據策略與賦能資源，與企業共同打造屬於台灣的新經濟數據應用生態，讓數據成為企業可持續成長的核心燃料。

關鍵字： 數發部新經濟股感媒體新創成長計畫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【太感人了QAQ】搶到票帶朋友去看最愛的TWICE 她當場淚崩

推薦閱讀

台積電正式提告！　控前資深副總羅唯仁洩密

台積電正式提告！　控前資深副總羅唯仁洩密

台積電（2330）今日聲明，已於今（25）日向智慧財產及商業法院提出對前資深副總經理羅唯仁的訴訟。本件訴訟係依據台積電與羅唯仁間聘僱合約書、羅唯仁任職期間簽署承諾競業禁止同意書及營業秘密法等規定為請求。

2025-11-25 17:59
日本熊本發生規模5.7地震　台積電：JASM廠區未達疏散標準

日本熊本發生規模5.7地震　台積電：JASM廠區未達疏散標準

日本氣象廳發布地震資訊，熊本縣東北部阿蘇地區於當地時間25日傍晚6時1分（台灣下午5時1分）發生規模5.7地震，震源深度僅約10公里，最大震度達到5強，對此台積電則指出，熊本JASM之晶圓廠區測得最大震度均未達疏散標準。

2025-11-25 18:08
兆豐金明年股利政策　總座張傳章：與近年發放率75％相當

兆豐金明年股利政策　總座張傳章：與近年發放率75％相當

兆豐金（2886）於今（25）日召開線上法說會，截至今年前三季，稅後淨利達282.85億元，每股稅後盈餘（EPS）1.91元，外界關心明年股利政策，總經理張傳章表示，股利配發將以現金股利為主，會與過去三年平均現金股利發放率75%相當。

2025-11-25 17:57
58萬股民注意！00940最新月配升至0.045元　年化分配率6％

58萬股民注意！00940最新月配升至0.045元　年化分配率6％

元大台灣價值高息（00940）公告最新配息金額，本次調升至每單位0.045元，以今（25）日9.11元收盤價換算年化配息率約6%，預計12月10日除息，2026年1月2日發放配息。

2025-11-25 15:43
慈父無償幫兒子還800萬房貸　國稅局抓出55萬贈與稅

慈父無償幫兒子還800萬房貸　國稅局抓出55萬贈與稅

買房是不少人努力追求的夢想，不過財政部高雄國稅局近期查出，有年輕人買房後因為失業或收入不足，無力負擔貸款，最後由父母出手幫忙還房貸，卻因此被課贈與稅！

2025-11-25 17:06
輝達AI大客戶變心！Meta遭爆買Alphabet TPU　分散晶片來源

輝達AI大客戶變心！Meta遭爆買Alphabet TPU　分散晶片來源

據外媒《The Information》引述消息人士報導，Meta（META）正與 Google 母公司 Alphabet（GOOGL）商討採購其「張量處理器」（TPU）AI 晶片，規模可能達數十億美元。消息曝光後，Alphabet 盤後上漲 2.6% 至 327 美元，主要競爭對手輝達（NVIDIA，NVDA）則回跌 1.5% 至 179.81 美元。

2025-11-25 12:14
股王信驊飆6840元天價　5檔千金股盤中漲停

股王信驊飆6840元天價　5檔千金股盤中漲停

台股反彈逾683.08點後雖漲勢急速收斂，不過高價股表現仍相當活躍。股王信驊（5274）今（25）日在3家外資喊目標價超過7000元、最高來到7600元的激勵下，盤中上漲6.79%至6840元新天價，同時再次打破台股單一個股最高價紀錄，另有5檔千金股盤中亮燈漲停，投資人賺飽飽。

2025-11-25 11:59
被動元件撐盤秀1檔獨憔悴　蜜望實列處置首日苦摔7%

被動元件撐盤秀1檔獨憔悴　蜜望實列處置首日苦摔7%

被動元件指標股蜜望實（8043）因股價漲幅過大，遭到列為處置股自今（25）日起至12月8日為止，10個營業日，每20分鐘撮合一次，分盤交易處置也讓股價表現降温，跌幅超過7%，拉回到77.9元，惟國巨*（2327）、凱美（2375）、立隆電（2472）、日電貿（3090）等4檔個股依然維持紅盤。

2025-11-25 10:40
美股記憶體滿血復活！　SanDisk納標普500飆漲

美股記憶體滿血復活！　SanDisk納標普500飆漲

美股24日存儲記憶體等概念股全面噴漲，其中快閃記憶體儲存裝置廠商 Sandisk 更在盤後傳出重大利多。S&P Global 宣布，Sandisk 將正式納入 S&P 500 指數，消息一出，盤後股價立即跳漲 7%，而SanDisk在24日正常盤也以上漲逾13%。

2025-11-25 10:33
電支大魔王來了！　LINE Pay勁揚逾6％

電支大魔王來了！　LINE Pay勁揚逾6％

LINE Pay（7722）與一卡通合作將於今年12月31日正式終止，LINE Pay宣布子公司連加電子支付服務「LINE Pay Money」將於12月3日正式上線，市場預期，有專營電子支付機構「連加電子支付」加持，有望空降國內最大電支業者寶座，今（25）日股價上漲6.4%，來到559元。

2025-11-25 09:31

讀者迴響

熱門新聞

鴻海澄清：工業富聯訂單與展望未下調

台積電正式提告！　控前資深副總羅唯仁洩密

台積電加建3座2奈米廠　地點曝光

股王信驊飆6840元天價　5檔千金股盤中漲停

LINE Pay Money確定12／3上線　快速通關3步達陣

幫12歲兒「買1600萬房」免繳贈與稅！律師破關鍵

2津貼8000今入帳　還有11筆發放一次看

電支大魔王來了！　LINE Pay勁揚逾6％

詐騙不斷！台積電發聲明　強調張忠謀夫婦、董座魏哲家「都無經營臉書」

比特幣挖礦中國復活！全球算力第3名悄回歸

58萬股民注意！00940最新月配升至0.045元　年化分配率6％

勞工病假全勤還能領　勞長洪申翰：雇主要按比例付

2檔飆股列處置　被動元件蜜望實、PCB股佳總一路關到12／8

「台股4大紀錄」一圖看　MSCI調權重生效

台積電告羅唯仁！陸行之痛批「大叛徒」　劉佩真喊挑戰矽盾韌性

台積電漲50元至1425　台股勁揚613點站上2萬7

約185船大豆與新增的西芒杜鐵礦　估計將使明年首季淡季變旺

為何很多人「ETF首選是0050？」　網曝原因

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD
TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366