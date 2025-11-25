兆豐金明年股利政策　總座張傳章：與近年發放率75％相當

▲兆豐金控總部大樓外觀。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

兆豐金（2886）於今（25）日召開線上法說會，截至今年前三季，稅後淨利達282.85億元，每股稅後盈餘（EPS）1.91元，外界關心明年股利政策，總經理張傳章表示，股利配發將以現金股利為主，會與過去三年平均現金股利發放率75%相當。

張傳章表示，今年以來全球主要央行可能進入降息階段，市場對利率政策走勢出現分歧，資金流向仍未明確；同時，美中經貿摩擦持續、地緣政治風險升溫，加上能源價格震盪，使金融市場維持高波動，面對挑戰，憑藉穩健資本與嚴謹風險管理，靈活調整資產負債結構，並結合集團金融綜效，積極拓展AI、綠能及新興產業相關金融業務，展現穩健經營成果。

銀行子公司前三季稅後淨利234億元，整體表現穩健，放款平均餘額約2.3兆元，年成長率達4.9%，其中，受惠於AI、高效能運算及半導體產業授信需求增加，台幣放款第三季年成長率達8.1%；資金動能穩步提升，存款業務年成長率為2.6%。

在企業金融方面，銀行子公司聯貸業務持續領先業界，主辦多件大型電子及半導體集團聯貸案，並積極推動永續聯貸及綠色融資，支持企業淨零轉型，榮獲「管理銀行（Bookrunner）」第一與「主辦行（MLA）」第二名佳績。外匯業務前三季敘作量達6,504億美元，年成長15%，主要受惠跨國科技集團貿易結算及美元定存專案；財務操作方面，銀行子公司透過靈活運用匯率避險與投資組合調整，維持收益穩定，前三季認列淨收益159億元。

在財富管理業務方面，銀行子公司配合政府推動「亞洲高資產管理中心」政策，前三季高資產業務AUM達2354億元，年成長率為15%；財富管理淨手續費收入31.8億元，年成長率為11%。

證券子公司前三季稅後淨利18.41億元，雖上半年受市場波動影響，第三季起已恢復穩定獲利，銀證雙開及數位中心服務上線後，年輕族群與新客戶持續增加。票券子公司前三季稅後淨利19.06億元，年成長率達11%，在利差變化與市場波動下，仍憑藉精準資金調度與風險管理，維持穩健獲利，承銷與買賣票債券量雙位數成長，市場領先地位穩固。

產險子公司前三季稅後淨利6.54億元，年成長率達107%，表現突出，其中工程險與健康傷害險業績優於預期，預計今年整年將有雙位數成長；投信子公司前三季稅後淨利7585萬元，年成長率達11%，管理資產規模達1188億元，年成長率為18%。

展望第四季與全年獲利，兆豐金去年全年呆帳費用較高，相較之下，今年資產品質維持穩健，預期信用成本將較去年下降，再加上各子公司獲利穩定，兆豐金控集團全年獲利可期，且目前集團第三季資本適足率自結數來到135.22%，銀行子公司資本適足率也提升至17%。

