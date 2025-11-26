想跟單巴菲特只能買00955？法人：其實00949更具投資價值

▲資料來源：彭博（Bloomberg）。股市採日經225指數、KOSPI指數計算。

財經中心／綜合報導

最近日本股市出現波動，原因是日本首相高市早苗在國會對中國發表強硬談話，中日氣氛急速緊張。消息一出，旅遊、百貨、免稅店等族群立刻受影響，像三越伊勢丹、J. Front、唐吉訶德母公司都成為賣壓重心。不過，市場專家強調，這類風波其實「不是第一次」，而且影響範圍有限，大企業基本面都沒改變。

中日緊張衝擊有限 日股龍頭仍展現市場韌性

回顧過去相關地緣風險，日本股市反應呈現高度一致性。2010年釣魚台（尖閣）漁船事件使中國短暫限制稀土出口、2012年尖閣國有化引發大規模反日抗議、2017年北韓飛彈飛越北海道，引發J-Alert緊急警報，這些事件雖短期壓抑旅遊與零售相關族群，但日經225指數普遍在震盪後迅速回穩。

同樣以東亞市場為例，2016~2017年南韓部署THAAD反飛彈系統遭中國祭出旅遊禁令與「限韓令」，當地百貨、免稅店與娛樂產業確實受到明顯衝擊，但KOSPI指數仍在科技出口帶動下維持韌性。專家分析，這些事件共同顯示：衝擊多集中在觀光與對中特定產業，而非整體股市的結構性轉弱。

研究團隊表示此次情況亦相似。科技製造、商社、遊戲與大型消費龍頭企業並未因地緣政治而出現基本面改變，再加上日圓偏弱有助出口獲利，使日股主要指標企業仍具投資吸引力。法人指出，在短線不確定因素下，日本龍頭個股反而呈現逢低布局價值。

以此次日本事件來看，受到最大影響的依然是觀光、航空、免稅零售及對中國營收占比高的企業；但日本科技製造、商社、汽車、遊戲與其他跨國企業的營運重心多分布全球，其獲利能力並不依賴單一市場，抗震度更強。

市場研究人員指出，在日圓偏弱與出口獲利改善的背景下，日本大型龍頭企業的投資價值反而更佳。若從長期角度看，地緣政治事件帶來的短線修正，更是投資人調整部位、逢低承接龍頭企業的機會。

在投資工具的選擇上，00949「復華日本龍頭 ETF」被視為最能掌握本輪機會的代表性產品。00949聚焦日本多個產業的龍頭企業，包括科技製造、消費、商社和工業巨頭，具備分散度高、體質穩健等特性，能有效降低事件型風險，並完整反映日本主流產業的中長期成長動能。

法人表示，日本大型企業基本面並未因突發政治事件而改變，反而因股價短線回檔，讓00949具備更佳的長期進場價位。「短期波動不會改變日股主軸，反而凸顯日本龍頭股的投資吸引力。」法人強調，面對地緣政治不確定性，採用 ETF 進行分散布局，是投資人最適合的策略之一。

