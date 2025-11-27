▲築間首度代理海外品牌，韓國知名「中央韓鍋酒舍」年底插旗台北。（圖／築間提供）

記者高兆麟／台北報導

築間餐飲集團（7723）今日確認，已取得韓國知名連鎖品牌 Joongang Haejang中央韓鍋酒舍的台灣市場獨家總代理權，並預計於今年年底前，以「中央韓鍋酒舍」為品牌名進駐台北市信義商圈，成為該區備受期待的韓式餐飲新亮點。

築間餐飲集團表示，Joongang Haejang中央韓鍋酒舍創立於首爾江南區，至今已深耕超過40年深受韓國及到訪韓國的各國旅客喜愛，亦為首爾極具代表性的老字號餐廳。目前品牌以江南三星本店為核心，並於首爾多處重要商圈及Hyundai Department Store開立分店，已成為韓國醒酒湯與牛腸火鍋市場中極具代表性的指標品牌。

根據韓國當地營運資料顯示，中央韓鍋酒舍以兩大招牌料理解酒湯與牛腸火鍋最廣為人知，更創下月銷逾3萬2000碗、日均1,000碗的驚人紀錄；在熱門用餐時段甚至需排隊約2小時，足見其在韓國市場的高度人氣與深厚口碑。

在董事長林楷傑帶領下，築間餐飲集團團隊於過去三年間多次赴韓國拜訪中央醒酒湯品牌方，透過實地勘查、深度交流與營運討論，最終獲得高度信任，成功取得台灣市場獨家總代理權。未來「中央韓鍋酒舍」登台，完整呈現正統韓式醒酒湯與牛腸火鍋的道地風味。相關菜單內容、營運規劃與門店資訊也將於近期於官方平台陸續公布。築間餐飲集團表示，此次引進不僅是品牌授權，更是希望讓台灣消費者體驗更深度的韓國在地飲食文化，因此將原汁原味重現品牌精神，包括空間氛圍、料理手法、湯底風味與韓式用餐體驗，打造具沉浸感的韓式餐飲場域。

在首店營運後，集團也同步規劃展店版圖，第2、3號店將於2026年第1季分別於台中及台北開幕，持續擴大品牌能見度與服務版圖，期望將「中央韓鍋酒舍」打造為台灣韓式料理市場的新指標。

築間餐飲集團強調，希望透過「中央韓鍋酒舍」，將最具代表性的韓國日常風味呈現給台灣消費者，讓大家不必飛韓國，也能品嚐深夜排隊名店的原汁原味。品牌也將於開幕前陸續揭露更多亮點，邀請消費者共同見證中央韓鍋酒舍在台的第一步。除此之外，9月在台北市中山區南京東路開幕的麟德殿牛肉麵，也預計年底前分別在台北及台中連開2家分店。全新港式品牌「喜辰」也預計12月在台中開出第1家店。透過多品牌策略與多元品項的組合，持續拓展事業版圖，進一步帶動整體營收重回成長軌道。