快訊／美國線漲價破功、一聯盟船率先通知不漲了　估明日多數跟進

▲貨櫃船運美國線今日的漲價案不到一日行情。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／台北報導

聖誕節逼近，原本就不是貨櫃船運漲價的好時機，船公司規劃的今(1)日漲價辦法，下午3點過後，一家亞洲籍海運聯盟會員，率先通知不漲價了，美西每大箱(40呎櫃)回到1450美元，美東2300美元，讓多家攬貨公司估計的一日半行情，不到一日就破功，估計其所屬聯盟其他會員會立刻跟進，其他聯盟會員即使不跟進也會降低調幅。

美西線要自目前每大箱1450到1500美元漲到1900到2050美元，美東線自2300美元漲到2700到2900美元，但因目前船隻平均裝載率僅約六到七成，今日的漲價案原就不被看好，另在漲價之前，市場已經出現美西1350美元的運價，而且有一家運力較大的非聯盟船公司，宣布延後一周漲價，也是讓運價漲不成的主因之一。

業界分析，今日率先宣布不漲價的這家公司，估計可以拿到較多委運單，讓這一航次裝載率優於同業，可以說是運價操作策略成功。歐洲線因為都是超大型貨櫃船在走，各船公司這次12月1日都沒通知要漲價。

根據德魯里統計，今年第49周(12月1日至7日)至2026年第1周(12月29日至1月4日)，貨櫃船公司取消了719班原定航次中的56班，約佔總出發班次的8%。大多數取消發生在東行跨太平洋航班(48%)，其次是亞洲-歐洲/地中海(25%)及西行跨大西洋航班(27%)，另92%的航班仍按計劃航行。