22年來首見！中信銀台北101聯名卡掰了萬事達　Visa全數接手

台北101聯名卡發行22年，迎來重大轉變，圖為台北101購物中心內部畫面。（圖／資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
中信銀發行長達22年的「台北101聯名卡」迎來重大轉變！銀行正式公告，原由萬事達卡（Mastercard）擔任支付系統的101聯名卡，將全面改採Visa發卡，既有持卡人到期後也將全數換發為Visa版本。中信銀也同步調整卡片權益，強調回饋不縮水、消費者權益照顧到位。
根據中信銀公告，卡片轉換後的權益升級內容如下：
原Mastercard世界卡： 轉為Visa無限卡，國內消費現金回饋升級至1%現金回饋無上限。
原Mastercard鈦金卡：轉為Visa御璽卡，現有回饋權益維持不變。
原白金/金/普卡等級卡友：同樣升等為Visa御璽卡，其中國內消費享0.5%現金回饋無上限，國外消費則最高可享2.5%現金回饋。
雖然中信銀未透露實際受影響卡友人數，但據了解，目前持有Mastercard版本的卡友，未來卡片到期後將自動換發為Visa卡片，無須另行申請。
此外，中信銀也提醒卡友，若手上卡片長期未使用、無刷卡紀錄，為降低信用卡遺失或遭冒用風險，當原卡到期時，將不再續發新卡，並終止原卡契約。提醒卡友留意卡片使用狀況，避免影響權益。
