貨櫃船三年增千艘、增速創新高　需加速拆舊船與停止盲目造新船

▲貨櫃船三年增千艘、增速創新高。（圖／取自紐澤西港務局官網）

記者張佩芬／綜合報導

根據克拉克森研究統計，全球貨櫃船隊已在今年11月初正式突破7000艘，在37個月內增加1000艘，近3年增幅達16.67%，創歷史最快增速，丹麥海運諮詢機構Sea-Intelligence擔心重現2016年的運費戰慘況。業界高階指出，船東要救市就需加速舊船淘汰與停止盲目造船。

亞洲貨櫃諮詢公司Linerlytica估計，未來4年貨櫃船運市場需要拆解(回收)450萬箱(20呎櫃)運力，才能達到供需平衡；船舶經紀公司則Braemar指出，貨櫃船的拆船量今年到8月下旬為止只有約12艘，總計8465箱運力停運。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而在新造船方面，在今年9月初，全球待交貨櫃新船訂單突破1千萬箱，相當於5家長榮海運，業界高階呼籲船公司須停止盲目造船，新造船要用來汰舊換新與降低碳排。

克拉克森數據顯示，截至今年11月初，全球貨櫃船達到7007艘，總運力達3270萬箱，這一前所未有的增速，與疫情後2021-2022年的造船高峰有關，而自2024年以來，全球又新增936艘貨櫃船訂單，投資熱度再度回升，未來三年將邁向8000艘。截至目前，全球貨櫃船訂單仍高達1109艘，其中991艘計劃在2028年底前交付。

Sea-Intelligence認為，全球貨櫃船運正結構性走向嚴重運力過剩(structural overcapacity)，並將於2027年達到峰值，大致相當於2016年貨櫃運價格戰時期的嚴重過剩狀況，該年貨櫃船公司出現嚴重虧損，韓國韓進海運倒閉。

Sea-Intelligence在此次預測中，假設紅海航路預計在2026年中期恢復，將一次性釋放大量被吸收的運力；自2026年起，約13%船齡超過20年的船隊將加速拆解；若紅海危機拖延，可在短期內「延遲」過剩，但無法改變大趨勢； 美國貿易戰升級將明顯帶來需求下行風險；若船東繼續下新訂單，則供給過剩將被進一步放大。

業界高階認為，船噸過剩問題如何化解業界都知道，但是大家能不能形成默契與共識，加速舊船拆解並停止盲目造船，是能不能順利救市的關鍵，如果多數業者不能痛下決心，採取斷然措施，痛苦期就會延長，並拖垮部分公司。