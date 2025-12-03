AI依然是投資主旋律　永豐投顧估：明年台股上看3萬3千點

▲永豐金首席經濟學家黃蔭基。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

永豐金舉行明（2026）年的投資展望說明會，永豐投顧指出，今（2025）年AI需求浪潮促使各大CSP資本支出成長63%，預期明年將持續擴張32%。在台積電（2330）成長25%帶動下，台股上市公司獲利預期成長18%，EPS預估來到1438元；AI帶來生產力提升，在內資力挺，主動式ETF帶動下，台股本益比區間上移至17～23倍，對應明年指數區間在25000～33000點。

IMF預估2026全球經濟成長3.1%，G7央行降息近尾聲，估Fed再降2碼，明年第一季與第一季分別各降一碼至3%，政策焦點轉向財政，美國景氣擴張期間將正式超越二戰後平均的75個月，預期可以持續96個月到2028年洛杉磯奧運。全球AI資本支出佔GDP比例由0.5%上升至1%，AI需求從算力、能源向儲存空間、應用端擴散，對景氣的貢獻日益顯著。

Fed主席鮑爾將於明年5月即將卸任，若由政治忠誠度高的美國國家經濟委員會主席接哈塞特任，Fed獨立性可能面臨挑戰；2026年11月的期中選舉，共和黨在眾議院能否守住主導權，攸關既有的「MAGA」政策及監管放鬆的延續性；美國歐盟分別以「國家安全」、「綠色經濟」為由實施更多保護措施，川普可能對更多關鍵貨物實施高關稅，施壓加、墨鞏固北美關稅堡壘；AI蓬勃發展令人期待，然投資人也關注變現能力，循環式的融資與超大型合約複雜交織，是否過度推升AI類股評價，產生AI泡沫疑慮；上述四個風險，都易導致股匯債市大幅動盪。

AI依然投資主旋律，明年AI資料中心擴建由CSP擴散至主權基金，輝達GPU規格迭代推升，Server機櫃、散熱、電源、印刷電路板等產業快速蓬勃發展。受惠AI對於既有電子硬體產能排擠，電子次產業全員邁入成長期，關注協作機器人與AI後續應用商機。

重電與特化、傳產新動能，伴隨先進半導體產能擴充，台積電在地採購增加，特化材料進口替代商機顯現。AI高算力高耗能，電力設備商機激增。AI賦能漸成熟，人形機器人將崛起，建議提早佈局關鍵零組件掌握趨勢。產業循環見底、評價基期低、接單回溫，具備高股息的傳統產業龍頭股，亦是優質標的。