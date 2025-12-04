ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

記憶體庫存「幾乎沒安全緩衝」　華邦電被求簽6年長約

記者陳瑩欣／台北報導

記憶體大缺貨，研究調查機構集邦（TrendForce）資料顯示，DRAM 供應商的平均庫存週期縮短至2-4週，專家以「幾乎沒有安全緩衝」形容供應吃緊現象，並認為「AI 高階晶片 + 策略錯配」是造成「有錢也難買到貨」的關鍵，華邦電（3443）總經理陳沛銘甚至爆出被客戶求簽6年長約。

《路透社》報導指出，路透社調查發現，現在確實各方人馬都在瘋狂搶貨，並引述華邦電總經理陳沛銘的說法，表示有客戶一口氣就希望簽訂6年長約。

報導也指出，在輝達（NVIDIA）帶動的 AI 浪潮之下，Google、Microsoft、阿里巴巴等大客戶對高階晶片的需求暴衝，迫使記憶體廠優先把產能轉往毛利較高的 HBM 和高端產品。

擁有台積電工程師與基金操盤背景的專家沈萬鈞在個人臉天粉絲專頁「萬鈞法人視野 WJ Capital Perspective」上指出，這個結果形成雙重困境：
• 高階半導體產能還是塞車，無法完全滿足 AI 需求；
• 傳統記憶體被「挪走產能」之後，智慧手機、PC、一般消費電子反而被掐住。

沈萬鈞指出，很多公司只好急著「回頭修正」。TrendForce 的數據顯示，DRAM 供應商的平均庫存週期，從 2024 年底約 13–17 週，降到今年 7 月的 3–8 週，10 月時甚至只剩 2–4 週，等於幾乎沒有安全緩衝

新建一座有效產能要至少兩年以上，但記憶體廠又害怕「多蓋→需求退潮→產能閒置」，因此不敢大幅超前投資。三星、SK 海力士雖然都宣布要擴充產能，卻沒有講清楚：新的產能到底會分多少給 HBM、多少給一般傳統記憶體。

SK 集團會長崔泰源透露，現在收到的記憶體供貨需求多到他擔心根本應付不來：「如果我們供不上去，有些公司可能會面臨根本沒辦法做生意的狀況。」

更誇張的是，OpenAI 今年 10 月跟三星、SK 海力士簽了初步協議，要為 Stargate 專案供貨。SK 海力士估計，到 2029 年這個專案單月就可能吃掉 90 萬片晶圓，大概是目前全球 HBM 月產能的兩倍。

從 ChatGPT 之後：記憶體廠全力轉向 HBM
ChatGPT 在 2022 年 11 月推出後，全球一窩蜂衝去蓋 AI 資料中心。記憶體廠因此把更多產能分配給用在 NVIDIA AI GPU 的 HBM。

同時，來自中國的長鑫存儲（CXMT）等廠商在中低階 DRAM 競爭，進一步逼著三星、SK 海力士加速轉向毛利更好的產品。兩家韓廠加起來掌握約三分之二的 DRAM 市場。


2024 年 5 月，三星曾寫信給客戶，表示打算在今年結束某一款 DDR4（用在 PC 與伺服器的舊世代產品）生產；之後又改口，準備延長產線壽命。6 月，Micron 告訴客戶，未來 6–9 個月之內會停止出貨 DDR4 與針對手機的 LPDDR4。長鑫也大幅縮減 DDR4 產出。

問題是，這一波「減產舊品、衝高階」的時間點，剛好撞上：
• 傳統資料中心與 PC 的汰舊換新週期；
• 智慧手機銷量比預期更好。
回頭看，TechInsights 分析師 Dan Hutcheson 形容：「事後看起來，整個產業顯然是被打個措手不及。」

大客戶「不管價格，只要給我貨」
三星近期把伺服器記憶體價格最多調漲 60%。黃仁勳 10 月去韓國時，還跟三星會長李在鎔一起吃炸雞、談合作，他也承認記憶體漲價幅度不小，但強調 NVIDIA已鎖到大量供應。

10 月，Google、Amazon、Microsoft、Meta 對 Micron 下的是「沒有上限的訂單」：簡單講，就是告訴 Micron，你能給多少，我們全部吃下來，價格不是重點。

中國的阿里巴巴、字節跳動、騰訊，也在 10–11 月派高階主管親自跑去三星、SK 海力士拜訪、喬配額。有人形容現在的狀況是：「所有人都在求貨。」

SK 海力士在 10 月說，2026 年的所有記憶體都已經被訂光；三星則表示，明年要生產的 HBM 也都有客戶排好了。兩家公司雖然都在擴產，但傳統記憶體新廠要到 2027–2028 年才會開出。

顧問公司 Counterpoint 估計，先進與舊世代記憶體價格到今年第四季前還會再漲約 30%，2026 年初再漲 20% 也不是不可能。

手機與 PC：成本壓力轉成「售價驚嚇」在終端市場，壓力已經很明顯。

小米與 Realme 等中國手機品牌，都公開警告可能要漲價。Realme 印度行銷長說，這次記憶體成本的漲幅是「智慧手機問世以來前所未見」，如果情況不變，他們可能被迫在明年 6 月前把手機售價調高 20–30%。

Realme 印度行銷長也提到，手機廠或許可以在相機、處理器、電池等規格上省一點成本，但儲存容量的成本是所有廠商都躲不掉的，只能硬吞。

小米表示，會透過調整售價、推更高階機種來轉嫁部分成本，並且靠其他業務來緩衝衝擊。

台灣的華碩則說，目前整體包含記憶體在內，大約有約四個月的庫存，會視市場狀況調整筆電售價。

在供給端，華邦電這種佔 DRAM 市場約 1% 的中小型廠，反而是較早宣布要擴產的公司之一。華邦董事會 10 月通過計劃，準備將資本支出大幅拉高到11 億美元，以因應需求。不少客戶上門說「真的很需要你的幫忙」，甚至有人直接希望簽一份長達 6 年的長約

關鍵字： 華邦電記憶體輝達三星DRAM

【老公耳朵會自動降噪？】怎麼叫都沒反應...一聽女兒受傷立刻彈起！

