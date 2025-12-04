正德將維持5-10年長租經營模式　毛利率都在四成以上

▲正德海運未來朝大型散裝船發展。（圖／正德提供）

記者張佩芬／台北報導

散裝船公司正德海運(2641)今(4)日下午法說會上，公司副總經理林勝鶴指出，公司船隻採取5-10年長租策略，都有四成以上毛利率，維持穩定獲利，船隊倍增獲利就倍增，未來營運基礎模組不會變更，會持續擴充新船，並尋求增造大型船舶機會。股利能否提高到三成以上，公司會考量美元降息省下的金額用來增配股利。

正德現有1艘海岬型船與3艘8.1萬噸卡薩姆型船採取浮動費率，指數上漲可獲得一半以上分潤。目前有5艘1.75萬噸多用途散雜貨船建造中，會在2027-2028年交船，明年上半年會有4艘舊船出售，售船一定有獲利，明年營收會成長，獲利會因賣舊船跟著成長。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲左起正德會計經理申翔宇、財會副總林勝鶴、財務經理鄭宇宏在線上法會上。。（圖／正德提供）

公司今年前三季合併營收17.70億元，年增46.32％，創同期新高，營業毛利7.21億元，年增27.38％，歸屬母公司稅後淨利4.95億元，年增8.24％，每股稅後純益(EPS)達1.55元。

公司指出，今年前三季獲利為較去年同期增加是因去年訂購的4艘新造船舶及3艘現成船已於今年陸續交船加入營運，使今年前三季業績與113年同期相比大幅增長。

正德疫情以來已有10艘新造船交船，目前建造中的5艘也都已簽有5-10年以上長約，租家都是國際大企業。公司明確表示，新船擁有毛利率四成以上長約才會建造，因為目前造船塢位多數被貨櫃船佔據，加上環保因素，未來幾年散裝船運市場是需求大於供給，尤其是大型散裝船。