快訊／台股收盤大漲185.18點　台積電漲15元至1460

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（5日）開平走高，加權指數終場大漲185.18點，以27980.89點作收，漲幅0.67％，成交量4448.52億元。

美股前一交易日有漲有跌，台股上午以上漲0.72點開出，指數開平走高，盤中最高達27980.89點，最低27738.5點，終場收在27980.89點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲15元來到1460元，漲幅1.04％；鴻海（2317）上漲2.5元至231元；聯發科（2454）上漲20元至1425元；廣達（2382）上漲3元來到297.5元；長榮（2603）下跌1.5元至183元。

今天漲幅前5名個股為慧友（5484）上漲3.9元，漲幅9.99％；羅昇（8374）上漲8.3元，漲幅9.96％；大量（3167）上漲20元，漲幅9.95％；誠研（3494）上漲0.82元，漲幅9.94％；喬福（1540）上漲2.2元，漲幅9.91％。

跌幅前5名個股則為同泰（3321）下跌2.35元，跌幅10.22％；新興（2605）下跌3.15元，跌幅9.98％；裕民（2606）下跌6.4元，跌幅9.2％；四維航（5608）下跌1.9元，跌幅9.16％；康霈*（6919）下跌15.5元，跌幅8.47％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 慧友（5484） 42.95 ▲3.9 ▲9.99％ 羅昇（8374） 91.6 ▲8.3 ▲9.96％ 大量（3167） 221.0 ▲20.0 ▲9.95％ 誠研（3494） 9.07 ▲0.82 ▲9.94％ 喬福（1540） 24.4 ▲2.2 ▲9.91％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 同泰（3321） 20.65 ▼2.35 ▼10.22％ 新興（2605） 28.4 ▼3.15 ▼9.98％ 裕民（2606） 63.2 ▼6.4 ▼9.2％ 四維航（5608） 18.85 ▼1.9 ▼9.16％ 康霈*（6919） 167.5 ▼15.5 ▼8.47％

