快訊／台股收盤大漲185.18點　台積電漲15元至1460

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（5日）開平走高，加權指數終場大漲185.18點，以27980.89點作收，漲幅0.67％，成交量4448.52億元。
美股前一交易日有漲有跌，台股上午以上漲0.72點開出，指數開平走高，盤中最高達27980.89點，最低27738.5點，終場收在27980.89點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲15元來到1460元，漲幅1.04％；鴻海（2317）上漲2.5元至231元；聯發科（2454）上漲20元至1425元；廣達（2382）上漲3元來到297.5元；長榮（2603）下跌1.5元至183元。
今天漲幅前5名個股為慧友（5484）上漲3.9元，漲幅9.99％；羅昇（8374）上漲8.3元，漲幅9.96％；大量（3167）上漲20元，漲幅9.95％；誠研（3494）上漲0.82元，漲幅9.94％；喬福（1540）上漲2.2元，漲幅9.91％。
跌幅前5名個股則為同泰（3321）下跌2.35元，跌幅10.22％；新興（2605）下跌3.15元，跌幅9.98％；裕民（2606）下跌6.4元，跌幅9.2％；四維航（5608）下跌1.9元，跌幅9.16％；康霈*（6919）下跌15.5元，跌幅8.47％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|慧友（5484）
|42.95
|▲3.9
|▲9.99％
|羅昇（8374）
|91.6
|▲8.3
|▲9.96％
|大量（3167）
|221.0
|▲20.0
|▲9.95％
|誠研（3494）
|9.07
|▲0.82
|▲9.94％
|喬福（1540）
|24.4
|▲2.2
|▲9.91％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|同泰（3321）
|20.65
|▼2.35
|▼10.22％
|新興（2605）
|28.4
|▼3.15
|▼9.98％
|裕民（2606）
|63.2
|▼6.4
|▼9.2％
|四維航（5608）
|18.85
|▼1.9
|▼9.16％
|康霈*（6919）
|167.5
|▼15.5
|▼8.47％
資料來源：證交所
