LINE Pay Money創紀錄！70小時會員破百萬　加碼免手續費優惠

▲LINE Pay Money上線今開通會員數破百萬。（圖／LINE Pay提供）

記者巫彩蓮／台北報導

LINE Pay今（6日）宣布LINE Pay Money服務在3日下午三點正式上線後，短短不到70小時，開通會員數已突破100萬，創下台灣電支史上最快突破百萬會員的紀錄。

另LINE Pay宣布好評感恩加碼，回饋前300萬名「開通帳戶」者，即享保證3年合作銀行提領0手續費，6日完成「開通、轉帳、付款」三大任務者加碼延長1年提領0手續費；年底前邀請好友開通LINE Pay Money帳號還有機會再拿LINE POINTS 88點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

LINE Pay整合LINE Pay Money電支服務後，用戶無需重新下載App，就可繼續使用熟悉的儲值、聊天室轉帳、生活繳費等一站式服務，不僅服務無縫接軌、體驗再升級，還能同享LINE POINTS點數累積與使用，持續以貼近用戶需求的服務，成為人們生活中無可取代的陪伴！

LINE Pay Money上線首波推出多重優惠，其中前100萬名3年合作銀行提領0手續費受到用戶熱烈響應。為感謝用戶支持，LINE Pay宣布加碼回饋方案：

1. 任務更簡單、加碼數更多：凡於今年底前完成「開通帳戶」的前300萬名，全面同享3年合作銀行提領0手續費。

2. 早鳥鐵粉感恩加碼再送1年：於今(6)日23:59前完成「開通、轉帳、付款」三大任務，加碼延長再送1年，保證3+1年合作銀行提領0手續費。

3. 邀請好友送LINE POINTS 88點：即日起至年底前，透過指定入口邀請好友開通LINE Pay Money帳戶，分享好友數最多的前7,722名送LINE POINTS 88點。



