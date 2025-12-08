台積電漲10元至1470　台股漲逾125點站上2萬8

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（8日）以28034點開出，指數上漲53.11點，漲幅0.19％。隨後漲勢擴大，指數上漲125.75點至28106.64點，攻上28000點整數大關。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1465元，漲幅0.34％，隨後漲勢擴大上漲10元或0.68%至1470元；鴻海（2317）上漲0.5元至231.5元；聯發科（2454）上漲5元至1430元；廣達（2382）維持平盤來到297.5元；長榮（2603）下跌0.5元至182.5元。

美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲104.05點或0.22％，收在47954.99點；標準普爾500指數上漲13.28點或0.19％，收6870.4點；那斯達克指數上漲72.99點或0.31％，收在23578.13點；費城半導體指數上漲78.87點或1.09％，收7294.84點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 47954.99 ▲104.05 ▲0.22% S&P500 6870.4 ▲13.28 ▲0.19% NASDAQ 23578.13 ▲72.99 ▲0.31% 費城半導體指數 7294.84 ▲78.87 ▲1.09%

資料來源：證交所