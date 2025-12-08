主動式ETF狂吸55萬受益人　一表看13檔戰況

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

13檔主動式ETF股東人數上周合計增加2.47萬人，總受益人數首度跨越55萬人門檻， 13檔當中有7檔增加，股東數持續增加的分別為：主動統一台股增長(00981A)、主動群益台灣強棒(00982A)、主動中信非投等債(00981D)、主動野村台灣50(00985A)、主動野村臺灣優選(00980A)、主動統一全球創新(00988A)、主動聯博投等入息(00980D)。

ETF 達人指出，主動式ETF股東人數節節升高，反映市場對主動式商品的接受度日益提高，但進一步細看各檔ETF的股東數字，會發現差異極大，即便經歷市場波動，統一00981A自7月後一路穩坐主動式ETF股王寶座，意味著其恢復能力與反彈表現也相當出色。

主動統一台股增長ETF(00981A)基金經理人陳釧瑤表示，近期台股指數高檔震盪，且融資餘額回到接近前高水準，容易因利多/利空消息波動放大，但以中長線來看，市場對AI伺服器投資加速，有利相關供應鏈。目前觀察AI供應鏈營收與獲利仍處於上修階段，非AI族群營運也緩步復甦，整體台股企業獲利持續向上，看好盤勢仍處於多頭格局。

