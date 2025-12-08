四寶11月營收出爐！僅台塑化月增　台塑、南亞、台化均下滑

▲台塑四寶11月營收出爐，僅台塑化較前一個月月成長。（圖／台塑提供）

記者巫彩蓮／台北報導

台塑四寶11月營收今（8）日出爐，受到油價下跌，石化產品報價承壓，台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）三家公司11月營收表現均較前一個月、去年同期衰退，而台塑化（6505）因煉油事業煉量恢復，11月營收為468.05億元，月增率6.2%，為四家公司唯一較前一個月成長。

台塑11月營收為133.89億，月減率0.2%，年減率26.2%，台塑指出，11月營收下滑主因，在於中國大陸及美國同業持續新增石化產能，且內需不佳，大量低價競銷亞洲市場，拖累行情，11月PVC、液碱及AE平均價格比前一個月下跌，幅度介於2～7%所致。

南亞11月營收為211.3億元，月減率0.5%，年減率3.8%，其中電子材料產品在高階網通、伺服器需求帶動下，銷售價、量齊揚，營收連續第5個月向上攀升；化工產品因麥寮BPA3定檢後重啟，塑膠加工產品因亞洲市場銷售量增加，營收也都有成長；聚酯產品受感恩節下游停休影響，營收減少；此外工程服務外售收入減少，營收下滑。

台化11 月營收208.8億元，月減率率5.7%，年減率23.4%，台化表示，原油價格走低，石化塑膠原料成本缺乏支撐，新增產能投入及終端消費保守，市場供過於求，客戶減產降載按需採購等，同業低價競銷，影響產品價格下跌。

台塑化11月營收為468.05 億，月增率6.2%，年減率8.7%，11月每日原油煉製量45.2萬桶，較前一個月34.2萬桶，增加10.9萬桶，主要係第二套重油加氫脫硫單元(RDS #2)與第二套重油媒裂單元(RCC#2)定檢自9月開始已於11月完成所致，11 月全產品銷售量 1328.7萬桶，比前一個月增加138.6萬桶。

11 月杜拜原油每桶均價 64.5 美元，比前一個月下跌 0.5美元，惟受歐美制裁與烏克蘭攻擊事件影響，俄羅斯油品出口受阻，支撐亞洲輕油與外銷油品對原油價差持續擴大，帶動全產品每桶均價比前一個月增加 1美元。

11月烯烴事業營業額比前一個月減少 6.4%，四大產品均價反比前一個月減少36美元，乙烯、丙烯與丁二烯每噸分別減少28美元、35 美元與186美元，另外裂解汽油亦減少3 美元，主要原因中國新增產能釋放、歐美套利貨物充裕，以及石化業傳統淡季需求不振等因素影響，供需轉趨寬鬆所致。

