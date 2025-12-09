台積電漲5元重回1500　台股漲86點逼近28400

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數跌多漲少，台股今（9日）以28364.04點開出，指數上漲60.26點，漲幅0.21％。隨後漲勢擴大，上漲86.46點至28390.24點，逼近28400點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1495元，早盤平盤震盪漲5元至1500元；鴻海（2317）上漲1元至233元；聯發科（2454）下跌5元至1435元；廣達（2382）上漲1.5元來到299元；長榮（2603）下跌0.5元至179.5元。

美股主要指數在前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數終場下跌215.67點或0.45％，收在47739.32點；標準普爾500指數下跌23.89點或0.35％，收6846.51點；那斯達克指數下跌32.23點或0.14％，收在23545.9點；費城半導體指數上漲80.38點或1.1％，收7375.22點。

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 47739.32 ▼215.67 ▼0.45% S&P500 6846.51 ▼23.89 ▼0.35% NASDAQ 23545.9 ▼32.23 ▼0.14% 費城半導體指數 7375.22 ▲80.38 ▲1.1%

