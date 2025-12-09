台積電漲5元重回1500　台股漲86點逼近28400

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數跌多漲少，台股今（9日）以28364.04點開出，指數上漲60.26點，漲幅0.21％。隨後漲勢擴大，上漲86.46點至28390.24點，逼近28400點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1495元，早盤平盤震盪漲5元至1500元；鴻海（2317）上漲1元至233元；聯發科（2454）下跌5元至1435元；廣達（2382）上漲1.5元來到299元；長榮（2603）下跌0.5元至179.5元。
美股主要指數在前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數終場下跌215.67點或0.45％，收在47739.32點；標準普爾500指數下跌23.89點或0.35％，收6846.51點；那斯達克指數下跌32.23點或0.14％，收在23545.9點；費城半導體指數上漲80.38點或1.1％，收7375.22點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|47739.32
|▼215.67
|▼0.45%
|S&P500
|6846.51
|▼23.89
|▼0.35%
|NASDAQ
|23545.9
|▼32.23
|▼0.14%
|費城半導體指數
|7375.22
|▲80.38
|▲1.1%
資料來源：證交所
