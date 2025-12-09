利率正常化、波動常態化　特別股長期投資仍具吸引力

▲利率正常化階段，特別股仍具投資吸引力。（圖／pixabay）

記者巫彩蓮／台北報導

美國聯準會（Fed）於9月重啟降息循環，然而美國政府近期才重新開門並恢復定期公告經濟數據，美國10年期公債殖利率因對未來降息預期而持續震盪，柏瑞投信表示，聯準會雖重啟降息循環，但市場對就業數據的反應劇烈，使特別股殖利率自第三季起先降後升，當前仍位於近年來難得一見的高位、且高於近5年均值，以特別股平均投資等級的信用評等而言，依然相當具有投資吸引力。

柏瑞投信第四季「洞悉特別股」報告指出，儘管美國地區銀行再現暴雷事件，然目前觀察仍屬於個別信用事件，並非系統危機。而今年4月市場波動劇烈使得資金流出特別股ETF後，隨著下半年風險情緒回升，且特別股殖利率仍相對具吸引力，資金已再度回流特別股ETF。

此外，觀察美國第三季財報，金融業獲利表現持續強勁，美國各大銀行企業獲利能力均顯著超越市場預期，顯示金融體系仍具韌性。美國金融業第三季股東權益占總資產比例亦反彈，並維持在歷史相對高位，顯示金融業體質依然強健、抵禦外部衝擊的能力佳。

柏瑞投信表示，隨著時間進入第四季，全球市場從年初的強勢上攻轉為震盪，特別股市場也受到影響，反映短期市場重新在調整風險偏好，而主要的壓力則是來自於地區銀行雜訊、美國政府關門的不確定性，以及流動性偏緊的關係。不過，從更長期的角度觀察，特別股的整體表現仍維持穩健，其長期配置的資產價值並未被改變。

由於近期全球金融市場已進入「利率正常化、波動常態化」的結構性階段，隨著利率回到長期歷史區間、通膨與政策路徑仍具不確定性，預期股票市場將難重演過去十年單邊上漲行情，收益型資產在長期配置中的重要性再次提升。在此背景下，特別股仍有望成為波動環境下的首選資產之一。

在信用風險方面，根據Bloomberg統計，今年截至11月底共計有100檔特別股的信用評級被調升，及61檔特別股的信用評級被調降，反映整體發行機構的信用風險可控。此外，以總面額變動的角度來看，整體特別股市場的淨供給減少，指數總成分檔數則由2024年底的195檔，減少至今年11月底的194檔。



