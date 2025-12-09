史上最高！AI加持11月出口衝上640.5億美元　連25個月開紅盤

▲港口船舶示意照。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台灣出口再度飆上歷史新高！財政部今（9）日公布11月出口金額達 640.5 億美元，在AI、高效能運算（HPC）與雲端服務需求火熱帶動下，年增 56%改寫15年半最大增幅，同時也達成「連25紅」好成績。進口則以 479.7 億美元 同創新高，展現出國內外需求同步增強的強勁氣勢。

累計今年前11月出口已達 5,784.9 億美元，提前改寫全年新高紀錄；出超金額 1,379 億美元 也寫下史上最大，堪稱「史上最強出口年」。

財政部指出，主要動能來自AI、高效能運算（HPC）與雲端服務需求強勁，加上傳統外銷旺季助攻，11月表現「超出預期」，更是今年第三度超車南韓出口規模，且領先差距持續擴大。

出口、進口雙雙創高 AI應用成關鍵引擎

根據數據，11月出口年增56%，是近15年半來最大增幅，也是歷來第三高漲幅；11月進口則年增45%、月增22.3%，顯示產業鏈補貨、投資需求同步增溫。

單月出超達160.9億美元，比去年同期增加逾80億美元；累計前11月出超達1379億美元、年增近6成，顯示出口力道穩健。

財政部說明，AI與雲端需求火熱，伺服器、顯示卡出貨飆升，帶動資通與視聽產品年增1.7倍，電子零組件也在記憶體漲價下年增29.3%，兩大類別雙雙創下單月新高，合計占出口比重高達73.7%，成為出口成長主力。

反觀傳產類貨品如塑橡膠及製品，則因市場疲弱與海外產能過剩，年減13.6%，呈現明顯分化。

對美出口暴增1.8倍 刷新單月紀錄

出口市場方面，11月對5大市場同步成長，其中對美國出口金額達244.2億美元、年增高達1.8倍，不但刷新歷年單月新高，占整體出口比重升至38.1%，為出口重心的重大轉變。

其餘市場表現上：11月對歐洲年增36.8%、對東協年增31.5%、對日本年增18.2%、對中國及香港年增16.5%。

累計前11月，對美出口年增73.4%最搶眼，對東協也增37.4%，整體市場結構持續優化。

展望後市：AI續強但仍須留意變數

展望未來，財政部表示，AI應用帶動的「算力需求」將持續攀升，促使全球雲端服務業者擴大資料中心建設，加上各國積極發展「主權AI」，可望帶動台灣出口相關硬體設備需求維持高檔。

不過，財政部也提醒，全球貿易政策變化、地緣政治風險仍是潛在變數，出口動能雖強，仍須密切觀察外部變化，審慎應對。