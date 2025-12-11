慧洋董座藍俊昇回饋家鄉　加訂多用途輪擴充澎湖貨運運力

▲百麗航運加訂一艘與「百威輪」同級的1600噸多用途貨輪。（圖／百麗航運提供）

記者張佩芬／台北報導

目前位居散裝航運股股王的慧洋海運(2637)董事長藍俊昇是澎湖人，為回饋故鄉，以百麗航運經營澎湖與台灣本島間的客、貨運航線，昨(10)日下午透過視訊簽約儀式，向日本村上造船廠訂造第二艘1600噸多用途貨輪，預計2027年10月交船，屆時將以3艘貨輪服務澎湖進出各類貨載。

百麗航運原來主要是經營客運航線，在2019年先後以在澳洲全新建造的高速客船「雲豹輪」與「藍鵲輪」經營澎湖與高雄、台中、嘉義、金門間往來客運，之後應澎湖鄉親要求，藍俊昇買進一艘570噸的二手貨輪「百強輪」，並訂造全新的多用途輪「百威輪」，該輪在2023年3月初交船營運，由於船隻經常處於滿載狀況，為滿足市場需求，昨日加訂1艘同級船。

藍俊昇表示，航行澎湖的貨輪，多是2、30年的老船，除了事故頻傳，因天候因素停航比例高，從嘉義布袋到澎湖龍門航行時間要3個半小時，且沒有參加船東互保協會(P&I)，船、貨缺乏保障，他是應澎湖鄉親要求，請日本村上造船廠根據台灣海象規劃設計的，航行時間僅需2.5小時，每周提供6個往返服務。

「百威輪」貨載包括冷凍、冷藏貨、民生用品、瓦斯、汽油、傢俱、建材、電商貨等等，「百強輪」主要是裝載水泥等大宗貨。

百麗總經理劉森隆進一步介紹，新造船載貨能力強，一趟航程可運送48個20呎貨櫃，船隻搭配兩層倉裝載散貨，配置國際級，具360度旋轉功能，吊重能力30.7噸的克林吊機械設備，可自行裝卸，方便快速，不須租用港口吊具，運營後布袋、澎湖間貨物運送更加安全快速，也提升國內船運技術水準。

船隻造價14億日幣，約新台幣2.76億，這次加造的新船，有考慮配置在高雄-澎湖航線，以方便高雄地區進出貨載，目前還未做最後決定。目前運價部分，一般乾櫃運價約收新台幣9000元，冷凍貨約14,000元。