不只提升效率　永慶房屋房產科技更保障消費者交易安全

▲永慶房屋運用房產科技，不只提升服務效率，更保障消費者的交易安全。（圖／永慶房屋提供，以下同）

財經中心／綜合報導

科技房仲永慶房屋持續運用科技改善民眾的購售屋體驗，不只提升服務效率，更運用科技確保消費者擁有安全的房產交易平台。永慶房屋善用科技工具，推出「投機客資料庫」、「誠實房價報告書」、「一年內成交再上市地圖」和「短期轉售成交地圖」幫助消費者避免遭到投機客低買高賣的坑騙風險，讓房產交易過程更安心！

拒絕做投機炒作房價的幫兇！永慶房屋建置「投機客資料庫」
永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，雖然房市交易環境逐步健全，但市場上仍出現許多投機客聯手黑心房仲，企圖在短期內以低買高賣的方式轉手賺取高額差價的案件發生。消費者若遭到兩者聯手蒙騙，以不合理高價購入房屋；或是屋主售屋時，遭到房仲蒙騙，以低於市場行情的價格出售房屋給投機客，是民眾在購售屋過程中會面臨到的最大財務風險來源。

為了避免消費者遭到投機客坑騙，永慶房屋建置「投機客資料庫」， 拒絕跟短期頻繁交易的投機客合作買賣。「投機客資料庫」迄今已經列管超過九千筆拒絕往來的投機客名單，有效降低消費者遭遇投機客低買高賣的坑騙風險。

揭露市場短期交易真相　永慶房屋示警消費者
陳賜傑指出，不肖房仲和投機客往往在短期內進行低買高賣，賺取差價，因此揭露市場上的短期交易現象，就能起到示警的效果。為了提醒消費者注意短期交易的狀況，永慶善用科技房仲的實力，根據政府實價登錄和上市物件資訊，透過物件特徵比對等大數據分析，開發出「短期轉售成交地圖」和「一年內成交再上市地圖」科技服務，能夠有效揭露房市短期交易狀況，幫助消費者了解該區域的房市短期交易現象和潛在風險，也提醒消費者在購屋時，注意房屋前一手取得的價格與時間。若有不合理的地方，就要特別小心。

消費者現在只要上「永慶房仲網」與「永慶快搜app」，點選「售屋房價即時算」科技工具，就能查詢區域內的「短期轉售成交地圖」。購屋族再進行物件搜尋時，物件頁面中亦提供區域內「一年內成交再上市地圖」服務，讓消費者一「指」就能掌握特定區域地房市短期交易狀況！

▲永慶房屋運用大數據開發「短期轉售成交地圖」示警消費者注意房市短期交易現象。

▲永慶房屋運用大數據開發「短期轉售成交地圖」示警消費者注意房市短期交易現象。

系統統一提供成交行情　買賣雙方看得都一樣！
除了保護消費者免於遭到投機客低買高賣，永慶房屋也運用科技確保消費者能夠取得完成的成交行情資訊，在源頭就幫助消費者識別黑心房仲和投機客利用選擇性揭露的成交行情的手法，進行行情誤導。

陳賜傑指出，永慶房屋「誠實房價報告書」中所提供的成交行情，是由永慶系統統一提供的。經紀人員不得自行刪減、挑選成交行情的呈現，確保買賣雙方都能取得一致、且最新的行情資訊。陳賜傑更指出，許多消費者縱使沒有挑選永慶房屋為自己服務，往往也會來索取永慶房屋的成交行情資訊，與其他業者進行比對，確保其他房仲沒有刻意隱匿成交行情資訊。

除了將成交行情揭露至門牌外，永慶也公開社區、大樓名稱，並提供社區、路段、區域的行情趨勢分析，甚至同時提供「周邊預售屋行情」的行情分析，讓消費者掌握完整的區域行情。此外，為了方便消費者查詢行情，除了提供地址查找成交行情外，永慶還提供以社區、地圖、捷運查找的服務，人性化界面適用全年齡層的消費者。

陳賜傑表示，永慶房屋身為台灣房仲第一品牌與科技房仲，不斷運用科技和創新，不只提高消費者的購售屋效率、服務體驗，更提供一個安全的房產交易平台。
 

【全場賓客強制參加體育課】新人老師開跳國民健康操！

