永慶房屋AI行銷有感升級！買方搜尋更容易、看房詢問度同步提升

▲永慶房屋「AI清空」不用清除雜物也能呈現淨空後屋況，格局看得更清楚。（圖／永慶房屋提供）

財經中心／綜合報導

房仲第一品牌「永慶房屋」率先將AI導入服務全流程，將房產交易的每一環節，都運用AI讓資訊更即時透明、售屋流程更有效率、曝光更有效果，一是提高屋主對交易進程的掌握度，二是讓屋主能即時掌握買方回饋，進而與經紀人員討論下一步的售屋策略。再透過AI媒合最可能成交的買方，有效提高成交效率。

「誠實售屋計劃書」關鍵售屋情報一次掌握

首先，客戶正式委託售屋前，永慶房屋團隊就會提供「誠實售屋計劃書」，包含了完整的實價登錄行情，清楚標示房子地址附近的同類型住宅（例如大樓/華廈）的成交資訊，也會標示售價是否含有車位或為特殊交易等內容。搭配AI強化資料蒐集與比對機制，能更即時處理大量資訊，讓屋主更快速掌握最新行情、判斷合理價格。

「給屋主的行情誠實透明且完整，無法篩選偏低的行情來誘導屋主賣便宜。」永慶房屋業管部協理陳賜傑強調，除了政府資料外，經由永慶房屋成交的物件一旦完成交屋，也會立即公開，速度比內政部實價登錄快上1-2個月，讓屋主更快速掌握最新行情、判斷合理價格。

▲永慶房屋AI售屋模式，讓資訊更即時透明、售屋流程更有效率、曝光更有效果。（圖／永慶房屋提供）

房屋「AI煥裝」後看房人數飆3倍

就像有越來越多的運動員結合AI與運動科學，提升訓練的成效，甚至用來情蒐與制定比賽戰略，房地產買賣也能運用AI，更有效呈現房屋價值，吸引買方主動預約看屋，就能增加成交機會。

例如永慶房屋最新推出的「AI清空」，可以用AI一鍵清除雜物，讓買方能更清楚看見房屋格局與感受屋內空間，也讓屋主省下整理屋內雜物的時間，更快完成拍照與銷售曝光。接下來還有「AI煥裝」能模擬屋況翻新後樣貌，共有8種裝修風格，讓買方能立即看到「成家後的樣子」，平均帶看量是未製作「AI煥裝」的3倍！在強化買方對物件的認識上，則有「AI導覽」運用實拍照片、語音解說及文字輔助，自動生成約1分鐘影片，能快速呈現房屋特色，深化買方的印象。

屋主還有專屬「i特助」用LINE就能即時查詢房屋被瀏覽量、區域物件上市情形、最新實價登錄等資料，由AI蒐集、彙整讓資訊傳遞沒有時差。業務團隊也能透過「i特助」匹配最可能成交的買方，減少無效帶看，而且能即時回報銷售進度，例如一周內共帶看多少組買方、買方的回饋與出價紀錄等，提高屋主對售屋進度的掌握。

永慶房屋的AI售屋模式，不是流於在服務上併入AI輔助，而是達成了「資訊透明化、流程高效化、曝光優質化」的三重優化效果，唯有將買方關心的房屋條件、屋況格局、未來的生活感等資訊，更具體的呈現出來，提高曝光品質，才能提高每一次帶看的實際成效；也只有讓售屋軌跡更清晰，讓屋主能即時掌握買方回饋，進而與經紀人員討論下一步的售屋策略，才能讓每個決策的效果更可預測，以合理的價格、更短的時間完成售屋。

▲永慶房屋「AI清空」實際使用效果，屋內雜物能一鍵清空，更好感受屋內空間感。（圖／擷自永慶房仲網）

▲永慶房屋「AI導覽」生成1分鐘影音，快速呈現房屋價值，深化買方印象、吸引看多人看屋。（圖／永慶房屋提供）