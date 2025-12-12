中壢後站握2大利多　在地房仲：房價將追上前站

▲中壢火車站房市指名度高，後站均價比前站便宜約10% 。（圖／有巢氏房屋提供）

記者項瀚／綜合報導

中壢火車站房市指名度高，後站均價比前站便宜約10%。在地房仲表示，後站具有鐵路地下化、體育園區開發2大利多，相當看好房市長線展望，現階段2字頭就能入手中古電梯產品，CP值高。

《地產詹哥老實說》EP287／裝修蟑螂抓不完？設計師改名藏套路！ 專家教「3做3不做」避雷

[廣告]請繼續往下閱讀...

有巢氏房屋園區龍慈吉富加盟店東張建明表示，中壢火車站前站、後站各有特色，前站商業氣息較濃厚，後站雖然生活機能也不差，但定位較接近住宅區、文教區，中原大學、健行科大等學校都在此。

房價方面，張建明表示：「以同類型產品比較，後站均價比前站便宜約10%左右，但未來這樣的差異將消失，主要是因中壢車站鐵路地下化正在進行，此外後站緊鄰壢體育園區開發案，現在入手後站中古屋，CP值高。」

張建明說明：「中壢後站距離體育園區僅約3公里，體育園區目前已配地，預計明年就會有新案進場，以土地的行情推估，首批新案價格就會站上5字頭，屆時也會帶動整個中壢後站商圈的中古屋行情。」

▲市場預期，中壢體育園區明年就會有新案進場，成交價將站上5字頭。（圖／有巢氏房屋提供）

張建明介紹：「中壢後站以中古電梯、透天產品為主力，屋齡30年並有管理員的電梯物件，成交單價落在25~29萬元間，總價850~1100萬元即可入手3房。透天屋齡則多在30~40年，以常見的地坪20多坪、建坪60~70坪的物件來說，總價帶落在1800~1900萬元。」

另外，張建明補充：「正中壢後站的新大樓稀缺，其大多集中在環中東路以外、靠近龍崗一帶，以屋齡3~5年的社區來說，成交單價抓在35~38萬元。」

最後談到中壢後站的買盤結構，張建明觀察：「以在地客居多，其中有不少客戶是換屋族，由於家庭結構改變，希望大換小，由透天換到中古電梯。」

▲張建明表示，中壢後站商圈具有鐵路地下化、體育園區開發2大利多，相當看好長線的房市展望。（圖／有巢氏房屋提供）

《地產詹哥老實說》EP287／裝修蟑螂抓不完？設計師改名藏套路！ 專家教「3做3不做」避雷