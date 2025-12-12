達飛明年1月中一條美東線復航紅海　省15%航程他航估將陸續跟進

▲法國達飛航運明年1月中將有一條美東線船隻恢復航行紅海。（圖／達飛通運提供）

記者張佩芬／台北報導

法國達飛航運已宣布自明年1月15日起，該公司印度-中東-美東航線INDAMEX將重新啟用蘇伊士運河通道，也就是恢復航行紅海，估計來回全航程將自91天降為77天。曾在外籍船公司擔任台灣公司總經理的大型攬貨公司高階認為，船舶航行天數減15%，可省下高額支出，如無特殊意外，估計明年首季多數船公司都會回歸紅海。

這位業界高階認為，達飛的營運成本大幅下降，在市場上的競爭力會明顯提高，一定會吸引其他船公司陸續跟進，目前包括以星、馬士基與赫伯羅德等都已表示在準備重返紅海，赫伯羅德還指出，重返紅海後船隻航行時間會縮短，船隻提前到港恐會造成港口壅擠，公司會選擇中國農年後市場空白航班多的淡季來進行航班調整。

INDAMEX航線是達飛旗下的二線航線，共部署11艘船舶，以6000-10,000箱(20呎櫃)船舶航行，航線覆蓋斯里蘭卡、巴基斯坦、印度西海岸，經停沙烏地阿拉伯吉達港後，抵達美國東岸港口。首艘經由蘇伊士運河完成全程航線的船舶安排「CMA CGM VERDI」號航行，該船計劃於1月15日從巴基斯坦的卡拉奇啟程前往紐約。

eeSea的數據顯示，相較於經由好望角的航線，經蘇伊士運河的航程可使全程航行時間大幅縮短兩周，總航行天數降為77天。

達飛此次公開宣布重啟紅海航線，被視為行業復甦的重要信號。Xeneta首席分析師Peter Sand評價稱：「達飛宣布通過蘇伊士運河實現完整的東西向航線迴圈，這無疑是朝著正確方向邁出的重要一步。」

不過也有業者認為，貨櫃船公司大規模重返紅海仍有距離。有分析指出，船公司更願意選擇先安排貨量較少的返程航線，尤其是自美東或歐洲返回亞洲的回程航線，通過蘇伊士運河，以驗證航道安全性。

實際上在紅海危機爆發前，在油價低的時候，有些船公司為進行自然減班，並節省蘇伊士運河通行費，安排回程船隻繞行好望角；去程因為貨載時間要求高，都還是通行蘇伊士運河。

蘇伊士運河北向通行費要145萬美元，南向要115萬美元，在紅海危機爆發後，運河管理當時降價15%爭取船公司復航。

英國勞氏日報報導指出，11月單月，通行蘇伊士運河的船班已超過1000艘次，為2024年1月以來的歷史最高，並連續3個月保持上行趨勢，約恢復至危機前四成至五成水準。另一數據則顯示，2025年11月僅有120艘貨櫃船穿越蘇伊士運河，而在胡塞武裝襲擊爆發前的2023年10月有583艘。

大陸的證券時報報導，保險經紀公司指出，紅海航段的戰爭風險附加費正持續回落，從2024年高峰時船體價值的約0.5%—0.7%，降至目前的約0.2%，為近兩年來最低水準，也提供了船隻重回紅海的有利條件。