央行周四決策利率料按兵不動　市場聚焦房市態度

▲央行外觀。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

央行理監事會議將於本周四登場，在通膨壓力可控、景氣維持溫和復甦下，市場普遍預期，央行此次將延續審慎立場，維持政策利率不變。外界關注焦點除利率決策外，也集中在央行對房市現況與後續管制措施的態度。

根據《彭博社》報導，隨著2025年進入尾聲，全球主要已開發經濟體的貨幣政策正逐步失去進一步寬鬆的動力，年初市場原先期待的降息循環，如今多已放慢腳步，甚至接近尾聲，多國央行選擇暫時「按兵不動」，評估既有政策對經濟成長與通膨的實際影響，富裕國家也出現降息刺激效果邊際遞減、利多鈍化的現象。

在此背景下，美國聯準會（Fed）日前宣布降息一碼（0.25個百分點），但對後續利率路徑釋出偏保守訊號，未明確承諾持續降息，顯示全球貨幣政策前景仍充滿不確定性。另一方面，全球經濟對美國總統川普關稅政策的承受度高於預期，也降低各國央行進一步寬鬆的急迫性。

放眼其他主要央行，本周英國央行（BOE）是否再度降息備受市場關注，外界試圖藉此判斷，這是否將是本輪政策循環中的最後幾次調整；歐洲央行（ECB）則預料維持利率不變，並可能上修經濟成長預測，強化「高利率維持較長時間」的政策立場。

亞洲方面，日本銀行（BOJ）被視為少數仍可能調整政策方向的央行，市場預期若本周升息成真，將是日本今年首度升息。《彭博社》認為，相較之下，台灣央行政策立場相對穩健，在國內物價漲幅趨緩、景氣未過熱的情況下，短期內調整利率的必要性不高。

市場人士指出，央行此次理監事會除利率是否按兵不動外，是否針對房市釋出進一步政策訊號，將成為最大觀察重點。尤其在房市交易量降溫、價格仍具撐的情況下，央行對選擇性信用管制是否鬆綁、或持續維持現行措施的態度，牽動後市走向。