國營事業唯一　港務公司二度榮獲「親子天下友善家庭職場獎」

▲「親子天下友善家庭職場獎」由行政院政務委員陳時中頒獎(右)：港務公司董事長周永暉(左)代表受獎。（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司今年自169間具指標性企業中脫穎而出，二度榮獲「親子天下友善家庭職場獎」，為唯一獲獎的國營企業。頒獎典禮於昨 (16)日舉辦，由港務公司董事長周永暉代表受獎。

港務公司長期致力於打造友善家庭的職場環境，將DEI(多元Diversity、平等Equity、共融Inclusion)深植於企業文化。近年來，更協助員工在工作與生活中取得平衡，提供優於法規的婚假、產假、產檢假及陪產假，並特別針對育有3歲以下子女員工每日減少1小時工時，搭配2小時擴大彈性上下班，讓父母可以更好的運用時間。此外，亦於基隆港、台中港及高雄港3處開辦職場教保服務中心，透過教育資源共享，促進公司與社會家庭連結，支持年輕家庭生養、撫育下一代，提供讓家長安心、小朋友開心的友善育兒環境。

在安家方面，港務公司十分重視員工家庭和諧，每年辦理港務家庭日活動，增強公司、員工與家人之間的連結，並於今年實施懷孕陪跑計畫，針對新手父母免費提供懷孕夫妻共同協談諮詢服務，協助同仁於孕期中培養家務協作及溝通決策技巧，引導雙方建構家庭發展與經濟規劃的能力，以及思考角色轉變後，如何面對責任與自我需求感受之衝突。

港務公司關心員工從結婚到為人父母的每個階段，讓員工在投身工作的同時，也能擁有美好的親子生活，在友善家庭措施上極具創意與特色，並積極落實聯合國SDGs第3項「健康與福祉」、第4項「優質教育」及第5項「性別平等」等永續發展目標。

港務公司表示，從離職率下降、育嬰留職停薪復職留任率高、出生率增加到營業收入穩健成長，皆證明公司不僅在人才政策上具前瞻與執行力，更成功落實「以人為本」的經營理念。

這些成效，不僅是對內部員工的承諾兌現，更是社會倡議的最佳示範，顯示企業可以在追求經濟成長的同時，也能兼顧員工福祉與社會責任，達成真正的永續共好。「企業支持員工，員工支持企業」的良性循環，已於港務公司具體落實。