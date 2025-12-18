ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

北斗剛需盤買氣轉向　貸款成數成最大痛點　

▲▼ 北斗鎮房市 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲在央行第七波信用管制與銀行限貸效應持續發酵下，不只都會區買氣急凍，就連過去被視為「剛性需求撐盤」的彰化北斗鎮，也明顯感受到交易量下滑的壓力。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

在央行第七波信用管制與銀行限貸效應持續發酵下，不只都會區買氣急凍，就連過去被視為「剛性需求撐盤」的彰化北斗鎮，也明顯感受到交易量下滑的壓力。在地房仲坦言，今年市場雖偶有「回溫感」，但幅度有限，成交多半仍需讓價，整體氛圍可說是「看到希望，卻很難真的下手」。

《地產詹哥老實說》EP288／懂賺股不用當房奴！房價鐵板一塊　專家批：重稅打房、輕稅養地

台慶不動產彰化北斗中山加盟店店東詹勝全指出：「目前北斗市場若以降價幅度統計，成交價格大約落在開價85折至9折之間，部分個案甚至需讓到8折左右才有機會成交。」

詹勝全表示：「北斗鎮一直是自住剛需盤，價格撐得住，不過，現在連這種區域也開始鬆動，只是修正幅度相對都會區小一些。」值得注意的是，壓抑北斗房市成交的關鍵，並非買方消失，而是「貸款成數」成為最大變數。

▲▼ 北斗鎮房市 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲以產品結構來看，北斗鎮近年明顯轉向2~3電梯華廈為主流，總價帶約落在700萬至800萬元，被視為年輕族群較能接受的甜蜜點。（圖／業者提供）

詹勝全透露，過去案件從簽約到結案約1個半月，如今普遍拉長到3至4個月，多數時間都耗在與銀行反覆溝通貸款條件。「現在就算是首購族、新青安，成數也很看人。」詹勝全觀察。

與過去不同的是，北斗鎮目前市場幾乎已看不到投資客身影，自明道大學退場後，「投資客早就跑光了，現在都是自住或換屋需求。」詹勝全指出，這也讓市場回歸基本面，買方更重視總價負擔與生活品質，而非短期增值。

以產品結構來看，北斗鎮近年明顯轉向2~3電梯華廈為主流，總價帶約落在700萬至800萬元，被視為年輕族群較能接受的甜蜜點。相較動輒破千萬的透天產品，這類中小坪數住宅壓力相對可控，也更符合不婚、少子化趨勢。

「現在的年輕人很務實，不會為買房把生活品質壓到最低。」詹勝全表示，大樓、華廈配置已能滿足多數家庭需求，也成為未來幾年的市場主力。

▲▼ 北斗鎮房市 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲北斗鎮市場雖偶有「回溫感」，但幅度有限，成交多半仍需讓價。（圖／業者提供）

目前北斗鎮光中路一帶成詢問熱區，周邊生活機能佳，區域為新穎的重劃區規劃，距離熱鬧的中華路不遠。過去幾年新成屋增加也支撐買氣，不過詹勝全說：「這一波不是房價問題，是貸款問題。」從業超過20年是他入行以來感受最冷的一年，甚至比過去景氣循環更為明顯。

▲▼ 北斗鎮房市 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台慶不動產彰化北斗中山加盟店店東詹勝全認為，北斗鎮是剛需撐盤，未來房價不會暴漲，也不至於崩盤。（圖／業者提供）

他認為，若限貸狀況持續，自住客將持續觀望，市場也只能靠價格修正慢慢消化供給，未來北斗鎮還有高鐵與中科議題，只要貸款成數與條件稍有鬆動，剛需盤仍具備一定回溫潛力。「以北斗來說不會暴漲，也不至於崩盤，但現在，大家真的都很辛苦。」

關鍵字： 北斗房市貸款限制房價下滑剛需買盤台中房市永慶區域房市永慶房市訊息台慶不動產

【空襲柬埔寨】泰國F-16戰機轟炸畫面曝　2建築物秒變平地

