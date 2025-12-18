北斗剛需盤買氣轉向　貸款成數成最大痛點　

▲在央行第七波信用管制與銀行限貸效應持續發酵下，不只都會區買氣急凍，就連過去被視為「剛性需求撐盤」的彰化北斗鎮，也明顯感受到交易量下滑的壓力。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

在央行第七波信用管制與銀行限貸效應持續發酵下，不只都會區買氣急凍，就連過去被視為「剛性需求撐盤」的彰化北斗鎮，也明顯感受到交易量下滑的壓力。在地房仲坦言，今年市場雖偶有「回溫感」，但幅度有限，成交多半仍需讓價，整體氛圍可說是「看到希望，卻很難真的下手」。

《地產詹哥老實說》EP288／懂賺股不用當房奴！房價鐵板一塊 專家批：重稅打房、輕稅養地

台慶不動產彰化北斗中山加盟店店東詹勝全指出：「目前北斗市場若以降價幅度統計，成交價格大約落在開價85折至9折之間，部分個案甚至需讓到8折左右才有機會成交。」

詹勝全表示：「北斗鎮一直是自住剛需盤，價格撐得住，不過，現在連這種區域也開始鬆動，只是修正幅度相對都會區小一些。」值得注意的是，壓抑北斗房市成交的關鍵，並非買方消失，而是「貸款成數」成為最大變數。

▲以產品結構來看，北斗鎮近年明顯轉向2~3電梯華廈為主流，總價帶約落在700萬至800萬元，被視為年輕族群較能接受的甜蜜點。（圖／業者提供）



詹勝全透露，過去案件從簽約到結案約1個半月，如今普遍拉長到3至4個月，多數時間都耗在與銀行反覆溝通貸款條件。「現在就算是首購族、新青安，成數也很看人。」詹勝全觀察。

與過去不同的是，北斗鎮目前市場幾乎已看不到投資客身影，自明道大學退場後，「投資客早就跑光了，現在都是自住或換屋需求。」詹勝全指出，這也讓市場回歸基本面，買方更重視總價負擔與生活品質，而非短期增值。

以產品結構來看，北斗鎮近年明顯轉向2~3電梯華廈為主流，總價帶約落在700萬至800萬元，被視為年輕族群較能接受的甜蜜點。相較動輒破千萬的透天產品，這類中小坪數住宅壓力相對可控，也更符合不婚、少子化趨勢。

「現在的年輕人很務實，不會為買房把生活品質壓到最低。」詹勝全表示，大樓、華廈配置已能滿足多數家庭需求，也成為未來幾年的市場主力。

▲北斗鎮市場雖偶有「回溫感」，但幅度有限，成交多半仍需讓價。（圖／業者提供）

目前北斗鎮光中路一帶成詢問熱區，周邊生活機能佳，區域為新穎的重劃區規劃，距離熱鬧的中華路不遠。過去幾年新成屋增加也支撐買氣，不過詹勝全說：「這一波不是房價問題，是貸款問題。」從業超過20年是他入行以來感受最冷的一年，甚至比過去景氣循環更為明顯。

▲台慶不動產彰化北斗中山加盟店店東詹勝全認為，北斗鎮是剛需撐盤，未來房價不會暴漲，也不至於崩盤。（圖／業者提供）

他認為，若限貸狀況持續，自住客將持續觀望，市場也只能靠價格修正慢慢消化供給，未來北斗鎮還有高鐵與中科議題，只要貸款成數與條件稍有鬆動，剛需盤仍具備一定回溫潛力。「以北斗來說不會暴漲，也不至於崩盤，但現在，大家真的都很辛苦。」

