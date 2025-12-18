央行楊金龍認了！新青安代價高　房市管控「沒有甩鍋、繼續做」

▲中央銀行總裁楊金龍。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

央行總裁楊金龍18日面對外界質疑，直言新青安政策的代價「我承認有算高」，並強調央行對房市的選擇性信用管制「沒有甩鍋」，即使第7波措施未再升級或放鬆，但仍透過銀行自主管理機制運作，每月緊盯資料並進行專案金檢，展現管控決心。

針對房市是否已有軟著陸，楊金龍明確指出「還沒」，價格尚未大幅修正，因此並不符合鬆綁條件。他也強調，即便銀行有彈性空間，央行仍有明確要求與監督機制，並非放任不管。

談及未來政策走向，楊金龍指出，新青安2.0正由行政院、立法院與財政部審慎檢討，央行將視結果因應調整。他也提醒，新青安有其正面意義，但若過度寬鬆，反而會加劇市場問題。

在貨幣政策方面，楊金龍延續央行「緊中帶鬆」的基調，表示目前經濟與通膨情勢穩定，利率水準適當，不急於調整。

以下是楊金龍接受記者QA簡要整理

Q1：回歸銀行自主管理與過去按季報告有何差異？

楊：現在改為每月提供資料，央行同仁會檢視是否落實規定，若發現離譜情況，仍會召開討論及金檢，不等於放任。

Q2：銀行自主管理滿一年，是否滿意？是否為完成式？

楊：並未「很滿意」，因此選擇性信用管制仍須持續。

Q3：如何看待新青安2.0？

楊：樂見行政院審慎檢討，央行會視結果做出因應。

Q4：房市是否只是給銀行彈性？

楊：是，雖給銀行彈性，但仍需定期報告及接受金檢，條件式鬆綁。

Q5：產業兩極化挑戰為何？

楊：台灣出口高度集中於資通訊產品（56%），面臨與日韓相似困境，但日韓極中度35%，韓國與我們一樣，傳統產業表現普遍不佳。

Q6：貨幣政策基調為何？

楊：當前政策適當，利率維持不變，屬「緊中帶鬆」，符合央行前總裁謝森中「鬆緊帶」哲學。

Q7：第7波是否為某種鬆綁？

楊：選擇性信用管制不變，對銀行目標設定而言算是鬆，但是有條件的鬆，監管更密。

Q8：Fed換將，台灣是否考慮降息？

楊：會密切觀察美國動向與資金流動，台灣會謹慎調整。

Q9：資金流向亞洲怎麼看？

楊：外資動能強、變化快，匯率不應有單向預期，短期流入不代表升值趨勢。

Q10：台灣會發行穩定幣嗎？

楊：尊重金管會決定，央行採「滾動式檢討」。

Q11：回歸銀行自主管理是否因輿論壓力？

楊：沒有沒有沒有，如果我們要甩鍋的話就不會有再檢視！

銀行本來是3個月、1季要報央行一次，現在月月呈報，就算它做錯了也就只有1個月，這個1個月比以前的3個月還來得緊；我們專案金檢，銀行它不會造假，金檢處檢查時發現它會挪移到周轉金去，銀行還是要遵行我們的政策，我給市場的訊號是對選擇性信用管制沒有鬆綁。我們也是考慮很多，給他目標這是不容易的，「硬梆梆的」目標跟實際情況不同時，目標會變質，很多銀行說實施上「卡」住，因此給予彈性，我們花更多時間盯你，不會說我甩鍋給銀行、絕對不會。

Q12：新青安2.0修正方向？

楊：6月到期，行政與立法院將審慎檢討，新青安有它好的一面、也有不好的一面，太寬鬆時就是不好的一面，真正給年輕朋友協助讓他能夠買房是好的，銀行要看5P審核貸款

Q13：新青安1.0成本高嗎？

楊：我承認，成本確實算高。