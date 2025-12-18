王品尾牙席開近千桌　豪發3千個獎項、總計近千萬獎金

▲王品集團舉辦尾牙，席開近千桌、萬名同仁共赴盛會。（圖／王品提供）

記者高兆麟／台北報導

王品集團（2727）今日在台北南港展覽館舉辦尾牙，王品今年重金包下南港展覽館一館兩個樓層，席開近千桌、萬名同仁共赴尾牙盛會，尾牙邀請味全龍小龍女李多慧、人氣樂團理想混蛋等接力開唱嗨翻全場。同仁最期待的抽獎也豪發出3千個獎項、總計近千萬摸彩獎金。



王品創立滿32年，2025年持續穩健成長，累計前三季合併營收173.2億，稅後淨利9.95億元，EPS為12.01元，確定連續三年賺超過一個股本，繳出亮麗成績單。王品董事長陳正輝致詞感謝全體同仁一年來的努力，共同締造台灣餐飲業佳績，也期待明年台灣事業群營收成功突破新台幣200億元大關。展望2026年，王品兩岸將同步展店，台灣以火鍋、燒肉品類為主，預計招募超過1,200人，並調升集團品牌起薪，調幅最高達10%，晉升店長還有機會挑戰年薪兩百萬。



王品今年尾牙以「TEAM 王品」為主題，請來小龍女李多慧和啦啦隊成員高唱TEAM王品應援曲熱血開場，還有人氣樂團理想混蛋暖聲獻唱。饒舌男神婁峻碩帶來多首膾炙人口歌曲。天后ELLA陳佳樺、經典不敗雙人組合動力火車擔任尾牙壓軸嘉賓，點燃尾牙高潮。這次也請來晶華飯店外燴團隊，動員124位廚師，和460位服務人員，讓同仁可以大快朵頤。



王品也指出，最受矚目的抽獎活動，王品今年準備3千個獎項、將豪發出近千萬摸彩獎金，現金獎每人萬元起跳，除了現金獎外、還能抽亞洲線來回機票，讓同仁都相當期待。陳董事長也宣布2026年王品同仁旅遊，有泰國、越南、印尼、日本、埃及等5條路線，提供符合資格的同仁，每人19,000元的旅遊補助，等於泰國或越南全程免費，同仁們直呼在王品工作真的好幸福。王品希望透過尾牙活動，慰勞同仁們這一年的辛苦，每位同仁都能開心吃飽、看表演，現場還備有拍拍印機器，讓同仁開心拍照後、上傳雲端印出相片，為2026年留下美好回憶。