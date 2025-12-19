中航看明年散裝船運中性偏樂觀　運價可望在今年之上

▲中航船隊清一色海岬型船。（圖／中航提供）

記者張佩芬／台北報導

中國航運(2612)今(19)日下午舉辦法說會，公司協理唐邦正指出，明年新船交付數量低、非洲鋁礬土出口動能強勁、西芒杜礦區投產、西非原物料重塑市場版圖為主要利多，利空因素包括屆齡老船延後退出市場、大陸鋼鐵業結構性變化、中美關稅政策不確定性、大陸房市與車市供給過剩。估計明年為中性偏樂觀的一年，運價可望在今年之上。

今年1至12月海岬型船現貨日租金平均達21,139美元，第四季原物料海運量持續增加，現貨運價強勢上揚；中國大陸鐵礦砂海運進口量年增約1.4%、煤炭海運進口量年減約12.0%，鋁礬土海運進口量年增約30.1%，大西洋區年末出口量上升加上非洲西芒杜礦區於11月正式投產，帶動市場利多氛圍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年1至12月整體市場加入營運海岬型新船為35艘，拆船數量為7艘，船舶噸位淨成長率約1.45%，中國大陸鐵礦砂與鋁礬土進口量皆可望續創新高。非洲西芒杜鐵礦區已於11月正式投產，中長期有助於長水路運輸需求。

中航今年9月向青島北海訂造兩艘21萬載重噸散裝貨輪，加上已向台船訂造的4艘同型船，累計六艘新船預計於2026下半年起陸續交付；公司已在今年6月底完成「中華富進輪」出售案，明年「中華榮耀輪」達17年，會視船價決定是否出售，想買的人很多。

明年延噸哩需求預計增長約2%，略低於運力增長約3.5%。但船舶年檢與降速有助於市場供給平衡；Clarksons推測鐵礦砂、鋁礬土、煤炭貿易量年增率分別為+1%、+5%、-2%；海岬型船表現預計優於較小船型。

隨著西非西芒杜鐵礦石項目逐步推進，長水路貨運量有機會向上推升，明年市場表現將受各種可能性影響，包括大陸原物料進口需求波動、庫存量高低、以及航線變化都會造成衝擊。

中航今年前三季營收36.31億元，營業利益7.97億元，歸屬於母公司業主淨利8.31億元，較去年同期年增93.71%，EPS4.21元。前三季獲利拉高是因為第二季有賣船利益，但因去年賣船利益是列在第四季，因此今年獲利估計與去年相當。