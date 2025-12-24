《富爸爸》作者喊「假美元蒸發中」　警告5年內發生惡性通膨

▲《富爸爸．窮爸爸》作者示警「假美元正在蒸發」。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

暢銷理財書《富爸爸．窮爸爸》作者羅伯特・清崎（ Robert Kiyosaki）再度拋出震撼警告。隨著國際白銀價格強勢衝破每盎司70美元大關，他直言這不只是貴金屬行情，而是「假美元正在蒸發中」，更可能預告5年內全球將面臨惡性通膨。

根據國際貴金屬資訊平台《KITCO》等機構統計，白銀現貨價格近期持續走高，盤中已站上70美元關卡，創下歷史性水準，市場避險情緒快速升溫。分析指出，白銀價格暴漲，反映投資人對通膨壓力、貨幣貶值與全球經濟不確定性的高度焦慮。

清崎在社群平台發文表示，白銀突破70美元，對黃金與白銀的持有者來說是好消息，但對仍將資產存放在法定貨幣中的人而言，卻是壞消息。他警告，隨著美元購買力不斷流失，白銀價格未來仍可能持續上攻，甚至在2026年上看200美元。

他語氣強烈指出，別當輸家。清崎認為，在通膨環境下持續儲存法定貨幣，只會讓購買力被逐步侵蝕，實體資產才是對抗貨幣貶值的工具。

除了貴金屬市場，清崎也同步示警更大的金融風險。他透露，自己每天都在收聽股神巴菲特 Warren Buffett 的 Podcast，並引述巴菲特的警告指出，人工智慧相關股市泡沫加上全球債務問題，恐怕比當年的網路泡沫還要嚴重，是其一生所見過最大的威脅。

清崎直言，不管你喜不喜歡，我們正活在一個危險的時代，呼籲投資人應更謹慎看待市場風險，並從具長期經驗的財經觀點中，為未來做好準備。