快訊／台股收盤上漲61.51點　台積電漲5元至1495

台股今（24日）開高走高，加權指數終場上漲61.51點，以28371.98點作收，漲幅0.22％，成交量4290.36億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲73.14點開出，指數開高走高，盤中最高達28486.38點，最低28280.59點，終場收在28371.98點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1495元，漲幅0.34％；鴻海（2317）維持平盤至224元；聯發科（2454）下跌10元至1380元；廣達（2382）下跌0.5元來到264元；長榮（2603）上漲2.5元至188.5元。
今天漲幅前5名個股為嘉雨思-創（6921）上漲29元，漲幅46.03％；億而得-創（6423）上漲7.3元，漲幅10％；詮欣（6205）上漲4元，漲幅10％；鴻碩（3092）上漲1.65元，漲幅9.97％；恩德（1528）上漲1.65元，漲幅9.94％。
跌幅前5名個股則為松川精密（7788）下跌14.5元，跌幅9.93％；中華化（1727）下跌3.3元，跌幅6.92％；驊陞（6272）下跌3.5元，跌幅6.41％；鈺寶-創（3150）下跌1.25元，跌幅5.91％；新紡（1419）下跌4.1元，跌幅5.66％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|嘉雨思-創（6921）
|92.0
|▲29.0
|▲46.03％
|億而得-創（6423）
|80.3
|▲7.3
|▲10.0％
|詮欣（6205）
|44.0
|▲4.0
|▲10.0％
|鴻碩（3092）
|18.2
|▲1.65
|▲9.97％
|恩德（1528）
|18.25
|▲1.65
|▲9.94％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|松川精密（7788）
|131.5
|▼14.5
|▼9.93％
|中華化（1727）
|44.4
|▼3.3
|▼6.92％
|驊陞（6272）
|51.1
|▼3.5
|▼6.41％
|鈺寶-創（3150）
|19.9
|▼1.25
|▼5.91％
|新紡（1419）
|68.4
|▼4.1
|▼5.66％
