快訊／台股收盤上漲61.51點　台積電漲5元至1495

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（24日）開高走高，加權指數終場上漲61.51點，以28371.98點作收，漲幅0.22％，成交量4290.36億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲73.14點開出，指數開高走高，盤中最高達28486.38點，最低28280.59點，終場收在28371.98點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1495元，漲幅0.34％；鴻海（2317）維持平盤至224元；聯發科（2454）下跌10元至1380元；廣達（2382）下跌0.5元來到264元；長榮（2603）上漲2.5元至188.5元。

今天漲幅前5名個股為嘉雨思-創（6921）上漲29元，漲幅46.03％；億而得-創（6423）上漲7.3元，漲幅10％；詮欣（6205）上漲4元，漲幅10％；鴻碩（3092）上漲1.65元，漲幅9.97％；恩德（1528）上漲1.65元，漲幅9.94％。

跌幅前5名個股則為松川精密（7788）下跌14.5元，跌幅9.93％；中華化（1727）下跌3.3元，跌幅6.92％；驊陞（6272）下跌3.5元，跌幅6.41％；鈺寶-創（3150）下跌1.25元，跌幅5.91％；新紡（1419）下跌4.1元，跌幅5.66％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 嘉雨思-創（6921） 92.0 ▲29.0 ▲46.03％ 億而得-創（6423） 80.3 ▲7.3 ▲10.0％ 詮欣（6205） 44.0 ▲4.0 ▲10.0％ 鴻碩（3092） 18.2 ▲1.65 ▲9.97％ 恩德（1528） 18.25 ▲1.65 ▲9.94％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 松川精密（7788） 131.5 ▼14.5 ▼9.93％ 中華化（1727） 44.4 ▼3.3 ▼6.92％ 驊陞（6272） 51.1 ▼3.5 ▼6.41％ 鈺寶-創（3150） 19.9 ▼1.25 ▼5.91％ 新紡（1419） 68.4 ▼4.1 ▼5.66％

