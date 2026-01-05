ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

從重工業到高科技！高雄驅動轉型、深耕「亞洲新灣區」躍升智慧科技核心引擎

▲▼ 高雄,亞洲新灣區,市地重劃,鴻海,5G AIoT,亞灣2.0,捷運黃線,Y15站,聯合開發,智慧城市。（圖／高雄市政府地政局提供）

▲高雄地政局以百期重劃奠基「亞洲新灣區」，隨著捷運Y15站聯合開發案引進鴻海進駐，亦加速產業智慧科技轉型，見證城市的偉大轉身與經濟新動能！（圖／高雄市政府提供，下同）

生活中心／綜合報導

一座城市的偉大轉身，往往始於對土地價值的重新定義！高雄，從早期的愛河沿線整治、鐵路地下化的綠廊縫合，到如今備受矚目的「亞洲新灣區」，高雄市政府地政局始終扮演著城市轉型的關鍵推手。自1958年開辦全臺首期市地重劃以來，高雄已累計完成超過100期公辦市地重劃 ，不僅重塑了都市紋理，更為今日的5G AIoT智慧城市發展，奠定了堅實的空間基礎！隨著近期捷運黃線Y15站聯合開發案，成功引進鴻海精密工業進駐，象徵著這場長達數十年的「築巢引鳳」工程正開花結果，創造出前所未有的經濟新活力！

「市地重劃」與「區段徵收」雙軌並進　消弭隔閡、縫合城市斷點
回首過去，亞洲新灣區曾是工廠林立、高牆阻隔的重工業聚落。中油、台塑、中石化等大型廠區佔據了港灣精華地帶，工業區與鄰近住宅區的發展隔閡，更造成都市景觀破碎、土地利用效率低落。

為了扭轉此一宿命，高雄市政府展現了強大的執行力，透過都市計畫變更，將原本的工業用地重新規劃為特定經貿核心專用區、文化休閒專用區及倉儲轉運專用區。地政局更透過「市地重劃」與「區段徵收」雙軌並進的開發手段，在這片廣達590公頃的區域內，積極推動公辦開發。

目前，地政局在亞灣區內共規劃了10處公辦市地重劃區（包含已完工的第60、65、70、79、80、83、88、90、94、95期）及一處205兵工廠區段徵收區，總面積合計約169公頃。透過這些開發案，市府成功將原本雜亂無章、閒置的工業土地，重新梳理為地形方整、適合大型企業進駐的大街廓產業用地。這不僅是地籍線的重繪，更是城市體質的根本改造。原本封閉的圍牆，取而代之的是寬敞的道路、完善的公共設施，以及與社區共融的開放空間，成功消弭了過往工業區與住宅區的發展斷層。

▲▼ 高雄,亞洲新灣區,市地重劃,鴻海,5G AIoT,亞灣2.0,捷運黃線,Y15站,聯合開發,智慧城市。（圖／高雄市政府地政局提供）

500億投入，打造國際級灣區門面
市地重劃的效益，不僅在於提供產業用地，更在於無償取得大量公共設施用地，讓市府得以高效率推動基礎建設。據統計，市府在亞灣區投入約536.5億元，用於闢建道路、公園、停車場等公共設施，大幅完善了區內的交通網路與生活機能。

如今走進亞洲新灣區，映入眼簾的已非昔日的煙囪與廠房，而是具備國際水準的地標建築群。隨著重劃工程推進，高雄展覽館、高雄市立圖書館總館、高雄流行音樂中心、高雄港旅運中心等重大建設相繼完工啟用。加上高雄捷運輕軌於2024年「成圓通車」，串聯起這些散落在灣區的珍珠，形塑出便捷的交通路網。從時代大道的開通到綠園道的營造，這些「空間基礎建設」的戰略布局，成功為亞灣區創造了優質的投資環境，讓這裡不再只是地圖上的一個地名，而是南臺灣接軌國際的重要門戶。

高雄產業轉型核心　從重工業到智慧科技創新聚落
有了方整的土地與完善的基建，產業轉型的活水隨之而來。在行政院「大南方計畫」的支持下，高雄市政府積極推動「亞灣2.0智慧科技創新園區計畫」，將亞灣區的定位從傳統經貿升級為智慧科技及企業總部聚落。

這片由市地重劃騰出的精華土地，如今已成為全球科技巨頭眼中的熱土。包含鴻海、輝達NVIDIA、信驊、IBM、AWS、SAP、Cisco等國際級科技企業紛紛進駐。特別是鴻海與輝達合作在高雄軟體園區建置的先進算力中心，預計在2026年完工，將進一步帶動區域算力與AI應用的發展。

從宏觀的戰略視角來看，亞灣區更是高雄「半導體S廊帶」的關鍵樞紐。這條廊帶串聯了北高雄的橋頭科學園區、楠梓科技產業園區、仁武產業園區與路竹科學園區，一路延伸至南高雄的亞灣區。其中，亞灣區扮演著研發中心與企業營運總部的角色，與北高雄的製造基地相互呼應，形成完整的產業生態系。透過研發與製造並重完整產業布局，正是高雄從重工業城市轉型為高科技樞紐的關鍵。

鴻海Y15聯開案　與市府合作樹立TOD典範
這場長達數十年的土地與產業佈局，在近期迎來了最具指標性的成果。高雄市政府攜手鴻海精密工業，正式簽署「捷運黃線Y15站聯合開發案」，這不僅是亞灣2.0計畫的重大投資里程碑，更是市地重劃與捷運聯合開發TOD模式的完美結合。

該開發案由鴻海獲選為最優申請人，預計投資159億元，將在捷運黃線Y15站打造「鴻海旗艦總部」。規劃興建兩棟分別為45層及32層的複合式雙塔地標，集結了商辦、生活與產業機能。這不僅是一棟建築，更是一個垂直整合的AI生態系基地。鴻海預估將創造3,000個就業機會，每年帶來約200億元的產值經濟效益。

▲▼ 高雄,亞洲新灣區,市地重劃,鴻海,5G AIoT,亞灣2.0,捷運黃線,Y15站,聯合開發,智慧城市。（圖／高雄市政府地政局提供）

高雄市長陳其邁在12月的簽約典禮上特別指出，鴻海近三年在高雄的投資總額已達250億元，涵蓋算力中心、軟體研發、電動巴士等多個領域。此次Y15站的開發，鴻海將結合其在高科技產業的領先地位，以及與市府合作開發CityGPT應用服務的經驗，將高雄打造為智慧城市的輸出典範。透過捷運黃線與輕軌的「四線齊發」路網，Y15站將成為串聯交通、產業與生活的核心節點，落實低碳永續的城市願景。

▲▼ 高雄,亞洲新灣區,市地重劃,鴻海,5G AIoT,亞灣2.0,捷運黃線,Y15站,聯合開發,智慧城市。（圖／高雄市政府地政局提供）

從亞洲新灣區的蛻變　看見城市的無限可能
從百期重劃的歷史積累，再到智慧科技產業的蓬勃發展，亞洲新灣區的蛻變證明了，正確的土地開發策略是城市競爭力的基石。地政局透過市地重劃與區段徵收，成功將閒置的工業荒地，轉化為驅動城市經濟的引擎。

隨著Y15站鴻海旗艦總部的啟動，以及未來「特貿三」公辦都更案、205兵工廠區段徵收工程等陸續推進，亞灣區將釋出更多高品質的產業與公共服務空間。高雄也正以嶄新的姿態，自信地邁向智慧宜居的國際港灣城市，創造屬於自己的黃金新時代。

(高雄市政府廣告)

關鍵字： 高雄亞洲新灣區市地重劃鴻海5G AIoT亞灣2.0捷運黃線Y15站聯合開發智慧城市

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【付費解鎖技能】沒食物時水豚毫無反應　聞到食物馬上給握手XD　

推薦閱讀

高雄史上最大投資案簽約　鴻海159億旗艦總部2033年完工

高雄史上最大投資案簽約　鴻海159億旗艦總部2033年完工

高雄亞灣再迎重大利多！高市府12日與鴻海精密正式簽署捷運黃線Y15聯合開發案契約，鴻海將投資159億元打造45層與32層A級商辦雙塔大樓，打造「高雄亞灣•鴻海旗艦總部」，預計2033年完工。信義房屋專家表示，該區以5年內大樓最受科技人青睞。

2025-12-12 11:06
記憶體賺爛！南亞科11月狂賺42.35億　年增率衝破2097%

記憶體賺爛！南亞科11月狂賺42.35億　年增率衝破2097%

記憶體族群獲利大爆發！DRAM大廠南亞科（2408）因達集中交易市場公布注意資訊標準，今（5）日提前公告2025年11月獲利表現，單月營收101.69億元，年增364.89%，更驚人的是，歸屬母公司業主淨利高達42.35億元，年增率飆上2097.86%，每股盈餘（EPS）1.37元，年增率也達2101.93%，堪稱「一個月賺爆一季」。

2026-01-05 18:00
台股站上3萬點　群益投信：今年Q1善用「馬力夯」投資策略

台股站上3萬點　群益投信：今年Q1善用「馬力夯」投資策略

AI題材發酵、企業獲利動能強勁，加上聯準會三度降息並啟動購債，為市場注入資金活水，去（2025）主要股、債市齊漲收，展望今(2026)年，群益投信表示，隨著AI應用遍地開花、商機活絡，今年企業獲利將維持上行趨勢，經濟可望延續溫和成長態勢，為後市成長提供強而有力的支撐。惟需持續關注聯準會降息路徑、關稅政策發展、美國期中選舉等事件，以提前做好應變。因此，迎接馬年到來，建議投資人可採「馬力夯」投資策略，透過4匹投資良馬來強化資產配置靈活度、分散風險，以從容駕馭波動、捕捉投資機遇，穩中求勝。

2026-01-05 17:49
去年貨櫃船訂單新增415萬箱、總量達1130萬箱　船廠產能趨於飽和

去年貨櫃船訂單新增415萬箱、總量達1130萬箱　船廠產能趨於飽和

國際航運研究機構Alphaliner最新報告指出，去年全球貨櫃船訂單新增415萬箱(20呎櫃)，累積建造中貨櫃船達1130萬箱，達到前所未有新高，約1130萬箱，1165艘；該機構評析，船廠產能趨於飽和、新造船價格創紀錄，以及市場對運力過剩的擔憂上升，將導致今年貨櫃船訂造活動放緩。

2026-01-05 17:42
「積」情演出　一表看股價創新高4檔半導體ETF

「積」情演出　一表看股價創新高4檔半導體ETF

AI商機強強滾，帶旺今（5）日台積電（2330）股價繼續創歷史新高，尤其是高盛上調目標價到2330元，掀起主被動資金持續湧入台積電，盤中股價創下歷史新高1695元，台積電下周法說即將展開，本周一開始，法說行情已點火展開，帶動1月即將除息的4檔半導體ETF，包括新光臺灣半導體30(00904)、台新臺灣IC設計(00947)、群益半導體收益(00927)及國泰費城半導體(00830)等4檔，今日收盤再創歷史新高，除息前的市場申購熱潮已如火如荼引爆。

2026-01-05 15:38
壽險業壓力大　陳冲：稱「匯率由市場決定」恐連央行總裁也不信

壽險業壓力大　陳冲：稱「匯率由市場決定」恐連央行總裁也不信

前行政院院長、新世代金融基金會董事長陳冲今（5）日投書《ETtoday》，以「紅酒指數」與「大麥克指數」為引，點出外界對台灣經濟榮景背後風險的忽視，並直言人壽保險業長期存在的「幣別錯配」問題，才是真正值得高度警惕的金融隱憂。

2026-01-05 14:53
開年貿易障礙多　歐盟擴大徵收碳稅、泰國取消電商貨免稅額

開年貿易障礙多　歐盟擴大徵收碳稅、泰國取消電商貨免稅額

開年國際貿易市場不平靜，去年剛忙完美國關稅問題，今年元月1日開始，歐盟擴大徵收關稅，中國官方認為被針對，宣布將堅決採取一切必要措施，回應不公平的貿易限制；泰國同日起對進口電商貨取銷1500泰銖免稅額。海運業高階指出，這些措施對市場會有一定程度的影響，將密切觀察後續發展。

2026-01-05 14:34
台股萬點達陣里程碑一表看！　2萬5衝破3萬只花78天最速

台股萬點達陣里程碑一表看！　2萬5衝破3萬只花78天最速

台股今（5）日在台積電（2330）瘋漲至1685元天價下，指數成功站上3萬點大關，盤中最高大漲逾871點至30221.6點新高，《ETtoday》整理發現台股從2萬點至3萬點僅花616天達陣，其中2萬5000點至3萬點只花78天，笑傲萬點里程碑。

2026-01-05 11:01
台股衝3萬點還在漲！專家曝選股「ABCD」原則　勸別預設高點

台股衝3萬點還在漲！專家曝選股「ABCD」原則　勸別預設高點

上周五（2日）美國科技走揚，台積電（2330）ADR（美國存託憑證）上周五漲幅5.7%，收319.61美元，激勵今（5）日股價跳空大漲，最高來到1685元價位，台股直取3萬點大關，投資專家指出，元月效應接續二月紅包行情，題材可用之兵多，台股多頭格局下，指數不預設高點，選股可以把握A（AI）、B（BBU）、C（CPO）、D（DRAM）原則。

2026-01-05 10:43
記憶體兩樣情！2檔亮燈、南亞科刷天價　1家獲利年增1000%卻翻黑

記憶體兩樣情！2檔亮燈、南亞科刷天價　1家獲利年增1000%卻翻黑

記憶體族群今（5）日盤面表現分歧，出現明顯「兩樣情」。記憶體封測股華東（8110）爆出逾8.29萬張大量，股價直攻68.5元漲停，旺宏（2337）同步亮燈衝上47.65元；南亞科（2408）成交量約6萬張，股價上漲2.9%至213元，再度改寫歷史新高，成為盤面焦點。

2026-01-05 10:37

讀者迴響

熱門新聞

財經作家「靠1檔ETF」領到76.5萬股息　

一張股票「暴力配9000」股民嗨爆！不敗教主卻喊：要注意

記憶體兩樣情！2檔亮燈、南亞科刷天價　1家獲利年增1000%卻翻黑

台股衝3萬點還在漲！專家曝選股「ABCD」原則　勸別預設高點

台股攻上3萬點「1檔ETF」竟下跌！陳重銘嘆：改名吧

爽賺10萬大紅包！4檔「加薪股」抽籤開跑　欣興報酬率飆88%

陽明去年EPS約5元、年終獎金加紅利約10個月　6年共領約115個月

台積電飆天價！財經作家「曬ETF華麗陣容」爽翻天

台股收漲755點飆30105史上最高收盤　台積電漲85元至1670

台積電飆天價！漲55元至1640　台股大漲570點逼近3萬

台股逼近3萬點！國安基金1/12召開例會　迎史上最長護盤紀錄

今截止！7-8月統一發票　6幸運兒消費地點一次看

台積電飆1650元天價！法人拆解2外資報告　評目標價上看2400元

7、8月統一發票「6張大獎無人領」　 明天沒領就充公

記憶體賺爛！南亞科11月狂賺42.35億　年增率衝破2097%

快訊／台股站上3萬點！　台積電衝1660元新天價

華南永昌證爆業務員拿股票錢不下單！金管會罰公司90萬　勒令解職

「台積電屌打0050！」不敗教主：送分題還要錯過？

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD
馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366