從重工業到高科技！高雄驅動轉型、深耕「亞洲新灣區」躍升智慧科技核心引擎

一座城市的偉大轉身，往往始於對土地價值的重新定義！高雄，從早期的愛河沿線整治、鐵路地下化的綠廊縫合，到如今備受矚目的「亞洲新灣區」，高雄市政府地政局始終扮演著城市轉型的關鍵推手。自1958年開辦全臺首期市地重劃以來，高雄已累計完成超過100期公辦市地重劃 ，不僅重塑了都市紋理，更為今日的5G AIoT智慧城市發展，奠定了堅實的空間基礎！隨著近期捷運黃線Y15站聯合開發案，成功引進鴻海精密工業進駐，象徵著這場長達數十年的「築巢引鳳」工程正開花結果，創造出前所未有的經濟新活力！

「市地重劃」與「區段徵收」雙軌並進 消弭隔閡、縫合城市斷點

回首過去，亞洲新灣區曾是工廠林立、高牆阻隔的重工業聚落。中油、台塑、中石化等大型廠區佔據了港灣精華地帶，工業區與鄰近住宅區的發展隔閡，更造成都市景觀破碎、土地利用效率低落。

為了扭轉此一宿命，高雄市政府展現了強大的執行力，透過都市計畫變更，將原本的工業用地重新規劃為特定經貿核心專用區、文化休閒專用區及倉儲轉運專用區。地政局更透過「市地重劃」與「區段徵收」雙軌並進的開發手段，在這片廣達590公頃的區域內，積極推動公辦開發。

目前，地政局在亞灣區內共規劃了10處公辦市地重劃區（包含已完工的第60、65、70、79、80、83、88、90、94、95期）及一處205兵工廠區段徵收區，總面積合計約169公頃。透過這些開發案，市府成功將原本雜亂無章、閒置的工業土地，重新梳理為地形方整、適合大型企業進駐的大街廓產業用地。這不僅是地籍線的重繪，更是城市體質的根本改造。原本封閉的圍牆，取而代之的是寬敞的道路、完善的公共設施，以及與社區共融的開放空間，成功消弭了過往工業區與住宅區的發展斷層。

500億投入，打造國際級灣區門面

市地重劃的效益，不僅在於提供產業用地，更在於無償取得大量公共設施用地，讓市府得以高效率推動基礎建設。據統計，市府在亞灣區投入約536.5億元，用於闢建道路、公園、停車場等公共設施，大幅完善了區內的交通網路與生活機能。

如今走進亞洲新灣區，映入眼簾的已非昔日的煙囪與廠房，而是具備國際水準的地標建築群。隨著重劃工程推進，高雄展覽館、高雄市立圖書館總館、高雄流行音樂中心、高雄港旅運中心等重大建設相繼完工啟用。加上高雄捷運輕軌於2024年「成圓通車」，串聯起這些散落在灣區的珍珠，形塑出便捷的交通路網。從時代大道的開通到綠園道的營造，這些「空間基礎建設」的戰略布局，成功為亞灣區創造了優質的投資環境，讓這裡不再只是地圖上的一個地名，而是南臺灣接軌國際的重要門戶。

高雄產業轉型核心 從重工業到智慧科技創新聚落

有了方整的土地與完善的基建，產業轉型的活水隨之而來。在行政院「大南方計畫」的支持下，高雄市政府積極推動「亞灣2.0智慧科技創新園區計畫」，將亞灣區的定位從傳統經貿升級為智慧科技及企業總部聚落。

這片由市地重劃騰出的精華土地，如今已成為全球科技巨頭眼中的熱土。包含鴻海、輝達NVIDIA、信驊、IBM、AWS、SAP、Cisco等國際級科技企業紛紛進駐。特別是鴻海與輝達合作在高雄軟體園區建置的先進算力中心，預計在2026年完工，將進一步帶動區域算力與AI應用的發展。

從宏觀的戰略視角來看，亞灣區更是高雄「半導體S廊帶」的關鍵樞紐。這條廊帶串聯了北高雄的橋頭科學園區、楠梓科技產業園區、仁武產業園區與路竹科學園區，一路延伸至南高雄的亞灣區。其中，亞灣區扮演著研發中心與企業營運總部的角色，與北高雄的製造基地相互呼應，形成完整的產業生態系。透過研發與製造並重完整產業布局，正是高雄從重工業城市轉型為高科技樞紐的關鍵。

鴻海Y15聯開案 與市府合作樹立TOD典範

這場長達數十年的土地與產業佈局，在近期迎來了最具指標性的成果。高雄市政府攜手鴻海精密工業，正式簽署「捷運黃線Y15站聯合開發案」，這不僅是亞灣2.0計畫的重大投資里程碑，更是市地重劃與捷運聯合開發TOD模式的完美結合。

該開發案由鴻海獲選為最優申請人，預計投資159億元，將在捷運黃線Y15站打造「鴻海旗艦總部」。規劃興建兩棟分別為45層及32層的複合式雙塔地標，集結了商辦、生活與產業機能。這不僅是一棟建築，更是一個垂直整合的AI生態系基地。鴻海預估將創造3,000個就業機會，每年帶來約200億元的產值經濟效益。

高雄市長陳其邁在12月的簽約典禮上特別指出，鴻海近三年在高雄的投資總額已達250億元，涵蓋算力中心、軟體研發、電動巴士等多個領域。此次Y15站的開發，鴻海將結合其在高科技產業的領先地位，以及與市府合作開發CityGPT應用服務的經驗，將高雄打造為智慧城市的輸出典範。透過捷運黃線與輕軌的「四線齊發」路網，Y15站將成為串聯交通、產業與生活的核心節點，落實低碳永續的城市願景。

從亞洲新灣區的蛻變 看見城市的無限可能

從百期重劃的歷史積累，再到智慧科技產業的蓬勃發展，亞洲新灣區的蛻變證明了，正確的土地開發策略是城市競爭力的基石。地政局透過市地重劃與區段徵收，成功將閒置的工業荒地，轉化為驅動城市經濟的引擎。

隨著Y15站鴻海旗艦總部的啟動，以及未來「特貿三」公辦都更案、205兵工廠區段徵收工程等陸續推進，亞灣區將釋出更多高品質的產業與公共服務空間。高雄也正以嶄新的姿態，自信地邁向智慧宜居的國際港灣城市，創造屬於自己的黃金新時代。

