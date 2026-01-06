締造多項「唯一」　凱基人壽深化榮耀為客戶守護

▲凱基人壽總經理郭瑜玲(中)率領經營團隊，以高效執行力，推動永續治理、災後支援與數位創新，以行動實踐對保戶的永續承諾，展現金融大回饋精神。。（圖／凱基人壽提供）

記者巫彩蓮／台北報導

凱基人壽秉持「We Share We Link」的核心精神，2025年交出亮眼成績。獲得國際機構「惠譽國際」授予「國際保險公司財務實力評等為A(強勁)級」及「國內保險公司財務實力評等AA+（twn）」的肯定，更在公司治理、氣候行動、數位轉型及金融友善領域，獲得多項台灣與業界「唯一」的獎項。在總經理郭瑜玲與經營團隊的帶領下，凱基人壽將外界授予的榮耀，持續深化為溫暖的客戶守護，成為保戶在人生各階段的堅實後盾，以具體行動實踐金融大回饋。

凱基人壽將永續DNA深植於企業核心，在永續治理與多元金融實踐成果，也在國際舞台贏得肯定，榮獲「2025亞洲永續報告獎(ASRA)」的「最佳公司治理金獎」，從亞洲頂尖企業中脫穎而出，並獲得保險業亞洲獎「保險共融創新獎」，皆為台灣唯一獲獎的保險業者，展現國際級的治理與多元共融實力。此外，超過5成內勤同仁通過主管機關「永續發展基礎能力測驗」，讓永續治理從理念融入日常營運。

凱基人壽獨家承作「花蓮光復鄉志工團體保險」，並將全數保費回捐衛福部協助重建，此舉不僅榮獲金管會「特別貢獻獎」殊榮，並獲衛福部頒發感謝狀，成為同時獲得兩大中央部會表揚的壽險業者，展現企業在制度創新與社會責任實踐力上的卓越作為。金管會主委彭金隆於頒發「特別貢獻獎」時指出，凱基人壽展現高效執行力，在極短時間內完成不可能的任務，體現金融業以行動構築社會信任的價值，具體實踐「金融大回饋」的精神。

在氣候行動上，凱基人壽是唯一榮獲國家級最高環保榮譽「國家企業環保獎」的壽險業者，同時也是國內首家承諾2045年全資產組合淨零的保險業者。這些成果也反映在各項外部評比，《天下雜誌》評選，凱壽的減碳成效可符合1.5°C溫控目標，排名壽險業第一，並於「2025台灣永續投資獎」囊括四項大獎，獲獎數創新高。

凱基人壽將創新思維融入在日常營運，憑藉「SMART Operation」壽險智能營運模式，奪下數位奇點獎「最佳商業轉型創新獎」，成為唯一獲獎的保險業者。此外，透過成立敏捷辦公室與敏捷學苑，成功培養數百位具備跨部門協作能力的人才，成為首家榮獲「台灣敏捷大賞」年度敏捷組織等三項大獎的壽險公司。

為優化多元族群服務體驗，凱基人壽台北客服中心取得五星級「無障礙環境場域認證」，全方位落實友善金融，並首創業界先例，獲准試辦「高齡錄音輔助系統宣讀」，利用數位工具降低人為失誤，確保長者權益。

郭瑜玲總經理表示，感謝各界對凱基人壽的高度肯定，將以紮實的公司治理，以及有溫度的數位創新為基礎，穩健守護客戶、連結社會，實踐金融大回饋，為社會創造長遠的永續價值。

