AI從狂熱走向冷靜　3名師解析2026台股攻防關鍵

2026年市場怎麼走？本刊專訪3大名師，從產業面及操作策略等逐一解析。(左起為富邦投顧董事長陳奕光、康和證券投資總監廖繼弘及第一金投顧董事長黃詣庭。)

2026年市場怎麼走？本刊專訪3大名師，從產業面及操作策略等逐一解析。(左起為富邦投顧董事長陳奕光、康和證券投資總監廖繼弘及第一金投顧董事長黃詣庭。)

圖文／鏡週刊

2025年台股上沖下洗，投資人情緒反覆被拉扯。熬過這段大怒神行情後，2026年市場究竟會怎麼走？本刊專訪台股3大名師：富邦投顧董事長陳奕光、第一金投顧董事長黃詣庭，以及康和證券投資總監廖繼弘，從資金動能、政策變數到產業趨勢逐一拆解，協助投資人釐清多空脈絡，抓準方向，在震盪中走得更穩、賺得更久。

「2025年我們體驗了市場的高空彈跳和雲霄飛車，經過這大怒神般的上沖下洗，才知道趨勢不是一條直線，而是上下循環、反覆甩尾；投資人只有安全到達，才能看到風景。」富邦投顧董事長陳奕光形容2025年的台股就像大型遊樂園，刺激興奮又有驚恐。

當AI成為全球股市最強推進器，美股、台股輪番創高，投資人習慣「拉回就買」。然而，近期市場氣氛轉變，漸漸從狂熱回歸理性，「大盤年線仍然向上，多頭趨勢沒有被破壞，但個股強弱明顯分流，唯有真正有競爭力、有獲利能力的公司，才能在震盪中走得長久。」康和證券投資總監廖繼弘說道。

換句話說，AI依舊是核心引擎，但2026年將與過去2年AI相關公司雨露均霑的盛況不同，市場已進入對投資效益與資本回報的重新評價階段，「只要一有風吹草動，波動幅度就會放大。」第一金投顧董事長黃詣庭提醒，即便全年仍偏多看待，但操作上勢必要更靈活，並將風險控管放在首位。

關鍵一：AI狂潮冷靜降溫　多頭趨勢不滅

台積電是台股走勢關鍵。圖前左為台積電董事長魏哲家，前右為輝達創辦人黃仁勳。

台積電是台股走勢關鍵。圖前左為台積電董事長魏哲家，前右為輝達創辦人黃仁勳。

「市場開始質疑，AI相關公司這麼龐大的資本支出，是否能持續轉化為等比例的獲利成長。」陳奕光說。據統計，2025年第三季美國科技七巨頭（亞馬遜、微軟、Meta、Alphabet、甲骨文、蘋果、特斯拉）資本支出高達1112.6億美元、年增率65％，不過，每1美元資本支出產生營收，自2023年的10.15美元降至5.01美元，每一美元所產生的獲利則自2.1美元降至1.06美元。

另一方面，股市拚命衝高也伴隨槓桿快速升溫，2025年第三季美股融資餘額衝上1.12兆美元新高，較2024年底增加近25％。此外，美股巴菲特指數（市值／GDP）突破240％，接近2021年歷史新高，台股巴菲特指數更高達逾300％。

「AI正處在『理性與泡沫間的拉鋸戰』。」陳奕光直言，AI長線動能並未消失，但上漲速度勢必放慢，市場正從只看成長故事，轉向檢視現金流與投資回收，「接下來應觀察甲骨文、博通、美超微等站在AI產業『第一排』的指標企業，是否能實質改善現金流結構。」

廖繼弘則認為，當前AI熱潮與2000年網路泡沫有本質上的差異，關鍵在於科技巨頭的資產負債表相對健康、現金流充沛，「當年網路泡沫時期，是連沒有實質獲利的公司股價都能暴漲，真正要警惕的是沒有人質疑的時候，才是泡沫最危險的時刻。」

關鍵二：主動式ETF加持　資金動能續強

美國聯準會啟動降息，為市場帶來充沛流動資金。（翻攝聯準會flickr）

美國聯準會啟動降息，為市場帶來充沛流動資金。

從資金面觀察，2026年全球金融環境仍偏向寬鬆，市場預期美國聯準會將於2026年降息2至3碼，並同步啟動儲備管理購買計畫（Reserve Management Purchases，RMP），透過購入短期美國公債，實質擴張資產負債表，向市場注入流動性。

台灣資金面動能也極為充沛，主計處預估，2026年全年台灣超額儲蓄金額將達5.1兆元，超額儲蓄率升至17.8％，雙雙創下新高。且台股市場結構出現變化，近年ETF規模快速擴張，特別是主動式ETF崛起，逐步形成具長線配置特性的「類法人買盤」，市場推估，2026年主動式ETF整體資產管理規模可望達到1200億至1500億元。

關鍵三：第一、四季有望創高　台股震盪向上

2026年世界盃登場，將貢獻紡織及製鞋族群獲利。（東方IC）

2026年世界盃登場，將貢獻紡織及製鞋族群獲利。

「標普500指數將挑戰7500至8000點，只要美股趨勢不變，台股也會跟著向上推進。」但黃詣庭提醒，當股市進入高位階後，市場對風險的敏感度將明顯升高，尤其美國政治不確定性、關稅政策合法性爭議，都可能成為短線震盪的引爆點。

「台股更可能呈現的是『震盪向上』，而不是直線噴出。」黃詣庭預估，全年指數振幅恐超過4000點。廖繼弘則以台積電股價有機會挑戰1800元推測，31000點將成為2026年基本款。

而二位名師皆認為，2026年台股指數將呈現「前後雙峰」的結構，第一季與第四季有機會再創新高，指數站穩30000點之上，樂觀情境可望挑戰33000點；第二、三季則可能因全球變數或市場雜音，回測25000點。

陳奕光則以「微笑曲線」描述2026年走勢。他表示，低點將落在第二、三季，區間在24500點至27000點之間；高點會落在第一與第四季，約在30500點至32000點間，若市場氣氛轉為極度樂觀，不排除上看34000點。

關鍵四：留意市場過熱訊號　選股攻略揭曉

無人機產業受國家政策支持，備受市場關注。

無人機產業受國家政策支持，備受市場關注。

選股策略上，廖繼弘建議可以大型權值股為核心，搭配受資金青睞的中小型股，「2025年指數一度上漲超過20％，由大型股領漲，而櫃買指數雖相對落後，但年線守穩，顯示仍具支撐。」他看好台積電二奈米供應鏈，包括設備、封測與特用化學族群，指標股如日月光、京元電、穎崴、亞翔、漢唐、志聖、台特化、新應材等；此外，基期低的傳產族群如水泥、塑化及金融股，則有補漲空間。

黃詣庭看好記憶體後市，他說在供給受限、需求持續增加的背景下，漲價效應可望延續；同時，輝達預計於2026下半年正式進入Rubin架構世代，隨著單價更高的GB300放量出貨，相關供應鏈可望迎來「價量齊揚」的正向循環。而將於6月登場的國際足總世界盃，則有望帶動紡織、製鞋等低基期族群的機會。

陳奕光提出「金馬選股術（Golden HORSE）」，看好軍工、無人機、CPO、記憶體、原物料、電力，以及主動式與主題型ETF等具中長期趨勢族群。

不過，在多頭震盪上漲環境中，風險意識不可缺。廖繼弘提醒，股市漲多拉回屬必然現象，當市場出現過熱跡象，持盈保泰是必要策略。他指出，指數與季線乖離超過11％，屬於中期乖離偏大；若與年線乖離達30％，則屬長期乖離過大，宜提高警覺。


