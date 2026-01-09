明湖學區宅搶手　在地房仲：內湖三期「房價微幅修正3~5%」

▲內湖明湖學區宅指名度高，相當搶手。（圖／永慶提供）

記者項瀚／台北報導

台北市學區宅夯，內湖區有2大明星學區，包括麗山學區、明湖學區。內湖房仲表示，內湖三期重劃區就位於明湖國中正後方，指名度非常高，且屋主普遍惜售，在第七波打房後區域委售量不增反降，成交價也僅微幅修正3~5%，部分搶手物件甚至沒跌。

《地產詹哥老實說》EP291／「跟名嘴反著走才賺錢」 帥過頭嗆：酸我15年還沒房的人最渣

學區宅向來都是房市票房保證，尤其是地段精華的首都台北市，但像是大安區明星學區周圍單價動輒150萬元起跳，讓許多「孟母」下不了手，然而房價相對親民的內湖也有兩間指名度很高的明星學校，分別為麗山學區、明湖學區。

永慶房屋內湖明湖店長簡偉倫表示，麗山學區範圍大，且均價也較高，以內湖路三段為例，該區走到捷運站需10~15分鐘，但中古大樓也要8字頭，「許多客戶指名要找內湖的學區宅，會首選明湖學區，就買在內湖三期重劃區。」

簡偉倫介紹：「內湖三期重劃區就位於明湖國中正後方，除了明星學區優勢，生活機能也相當便利，走路到捷運葫洲、東湖站僅需約5~10分鐘，開車上高速公路也僅需5~6分鐘，交通便利。」

此外，簡偉倫介紹：「內湖三期重劃區除了坐擁2座捷運站的商業機能，由於該區開發飽和，自住率高，區內機能也相當齊全，幼兒園、家樂福、全聯、小吃店、書局等等應有盡有，同時區內規劃也頗有清幽之感，形成一種鬧中取靜的生活環境。」

▲內湖三期重劃區3房物件房價僅微幅修正3~5%，部分搶手的社區、2房產品，價格甚至沒有修正，顯示區域房市穩定。（圖／永慶提供）

房價方面，簡偉倫指出：「內湖三期重劃區以3房產品為主力，屋齡25~30年大樓成交單價約77~85萬元、15~20年則約90~95萬元。至於2房物件，可說是相當稀有，基本上一釋出就會秒殺，屋齡20年內產品單價達95~100萬元行情。」

簡偉倫觀察：「由於內湖三期重劃區屋主普遍惜售，在央行第七波管制後，整體委售量不增反降，而3房物件房價僅微幅修正3~5%，部分搶手的社區、2房產品，價格甚至沒有修正，顯示區域房市穩定。」

買盤方面，簡偉倫觀察：「內湖三期重劃區大多客戶都是為了學區而來，而基於地緣性，其中約有4成來自南港、汐止，此外也有不少內湖在地的換屋族群。」

▲簡偉倫觀察，內湖三期重劃區大多客戶都是為了學區而來。（圖／永慶提供）

