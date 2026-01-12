ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

國票金改選官股角色升溫　結盟、股權檢視、公司治理掀關注

▲▼美股給力科技類股走高，台股2/11早盤勁揚逾80點開出，盤中緩步走揚漲幅接近百點。（圖／記者湯興漢攝）

▲國票金控董事改選在即，隨著官股持股攀升與股權版圖重組，經營權走向成市場焦點。分析指出，最終應將回歸股權結構與治理現況。（圖／資料照）

記者錢雅慧／綜合報導

國票金控董事改選進入倒數階段，隨著股東持股結構出現變化，經營權走向再度成為市場高度關注的議題。在官股持股比重持續攀升，加上部分民股調整持倉，使整體股權版圖出現重新排列，外界對於此次改選結果及後續經營方向的討論亦隨之升溫。市場分析人士認為，在持股資訊逐步明朗後，董事會實質影響力的歸屬應回到股權結構、政策脈絡與公司治理現況加以檢視。

對於官股是否進一步主導國票金經營權，財政部長莊翠雲去年底在立法院回答立委賴士葆質詢時表示將依「實力原則」處理。依公開資訊觀測站資料，官股自去年7月以來對國票金的持股持續增加，目前合計已突破兩成。其中，第一銀行與合作金庫銀行合計加碼超過11萬張。

以目前掌握七席董事的人旺派來看，除本身持股約一成外，亦長期經營委託書通路，並與美麗華、台產、三發地產等既有股東形成合作關係，整體影響力約落在兩成左右。相較之下，官股在此次董事改選中已具備左右結果的重要籌碼，而這也是為什麼在股權結構攤開後，官股角色會被市場解讀為已由過去的協調者，轉變為實際掌握改選方向的關鍵力量。

對於耐斯集團在此次董事改選的角色，也有市場人士認為實際影響力相對有限，一方面是因為持股約一成，在民股結構規模中並不突出，另一方面是隨著台鋼、宏泰等新股東陸續進場，原本由少數民股主導的權力平衡已出現結構性變化。若單一民股無法與其他股東擴大合作基礎、凝聚共識，影響力勢必會被稀釋。

至於宏泰集團與台鋼集團近年相繼納入國票金股東結構後，也成為此次董事改選中備受關注的新變數。不過，兩大集團至今尚未明確表態，對外亦刻意維持中立立場，被市場普遍解讀其動向與態度仍在觀望。

市場人士分析，從股權結構與公司治理角度觀察，國票金的官股若與民股合作贏得了經營權，之後無論是否有公公併或公私併的機會，對於公司的發展應該都會有更多的可能性，因為國票除了票券與證券業務尚缺乏實體銀行，在金融版圖拓展與政策工具運用上相對受限。

金融圈人士表示，過去人旺派曾推動併購安泰銀行﹑大都會人壽，希望藉由補足銀行與保險布局，擴大金控規模。倘若官股期望未來引進公股銀行，強化公司整體體質與方向，在策略層面其實也具備了一致性。

另外，就國票金中長期成長動能來看，引進公股銀行可擴大資本規模，提升資本運用效率與獲利結構多元性，也是符合主管機關近年強調金融機構須強化韌性、提升風險承擔能力的政策方向，對國票金的長期競爭力與市場重新評價，亦不失為可思考的發展路徑。

整體而言，在股權結構逐漸透明、官股持股水位明確攀升的情況下，國票金董事改選的關注焦點，已從單一股東攻防，轉向未來治理穩定性與經營方向的可預期性。官股與主要民股之間是否能建立合作關係，並在公司治理與發展策略上形成共識，將成為影響國票金後續營運與市場評價的重要關鍵。隨著改選時點逼近，當市場關注的核心已逐步回歸金控體質、長期發展與治理結構本身，各方動向也備受關注。

關鍵字： 國票金控官股持股董事改選經營權股權結構

【睡到發怪聲】虎斑貓吹暖氣爽睡 被媽叫醒臉超臭

