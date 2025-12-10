泛公股加碼搶國票金？財委：買了20％應拿經營權　不可預設立場圖利特定集團

▲國民黨立委賴士葆10日在立法院財政委員會質疑泛公股持股比率已突破2成。（圖／翻攝立法院國會頻道，以下同）

記者錢雅惠／綜合報導

泛公股近期在市場上悄然增加國票金控持股，引發外界猜測政府是否有意在下輪董事改選中扮演更積極角色。國民黨立委賴士葆10日在立法院財政委員會質疑泛公股持股比率已突破2成，是否意味將由公股系統主導國票金的經營方向？

國票金控因股權分散、董事結構敏感，一直是外界關注焦點。如今公股持股突破重要門檻，更讓明年下一屆董事改選前夕風向備受矚目。對於公股是否調整策略、是否進一步提升對公司治理的參與度，可能牽動市場信心及整體金融業版圖等問題，近來也備受關注。

立法院財政委員會10日審查國安基金設置管理條例及財政收支劃分法條文修正草案，賴士葆在質詢財政部長莊翠雲時關切，目前泛公股持有國票金股權已超過2成，公股銀行積極加碼，是否有意圖「公併私」，準備掌握國票金經營權？

對此，財政部長莊翠雲在回應時並未正面否認公股可能介入經營，僅強調「有關經營權當然是跟實力有關係」。她表示，公股買國票金是根據內部財務規劃，後續要怎麼處理股權問題是公股事業會去做考量。

賴士葆進一步質詢，公股已經買了20％，其他人買了不會超過10%，公股當然要拿經營權，「你們已經買這麼多，難道要20%送給別人嗎？如果公股不拿經營權，大家就會質疑這樣的投資可能要圖利某一個集團」。莊翠雲回應時則強調，「我們不會去圖利任何特定團體」，並重申會按照「實力原則」來做處理。

對於有媒體報導國票金公股要跟某一民股派合作？賴士葆在會後受訪時表示，他主張公股既然已經是最大股份就應該掌握國票金經營權，才能獲得社會支持，財政部長莊翠雲明確表示要依照實力原則來處理，言下之意就是不排除。

賴士葆也強調，國票金的經營權之爭涉及許多股東，有很多故事在裡面，政府應維持中立性，不能政治化，也不應讓政治力介入。

關於近期爆發國票證券副董和獨董陸續傳出霸凌案，且被勞動部和法院認定，引發國票金公司經營權爭議與公司內部治理的討論，賴士葆也認為，金管會應該可以去注意一下這些問題。