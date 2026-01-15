鴻海運動嘉年華2/12大巨蛋登場　劉揚偉邀神祕嘉賓成彩蛋

▲鴻海「運動嘉年華」下月將在大巨蛋再次登場，去年請到輝達創辦人黃仁勳跨海視訊巧扮「神祕嘉賓」。（圖／照片為鴻海提供）

圖文／鏡週刊

在台灣科技業也堪稱「天團」等級的鴻海集團將再度前進大巨蛋，預計於下（2）月12日舉辦「鴻海運動嘉年華」，取代傳統的辦桌式尾牙宴。由於鴻海集團董事長劉揚偉去（2025）年曾邀請輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳來個中日跨海視訊做為當年的「神祕嘉賓」，今年是否會妙計重施或升級請到黃仁勳本尊直接搖滾大巨蛋？亦或是再度請來鴻海集團創辦人郭台銘現身，已成為各界期待的彩蛋戲碼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鴻海集團創辦人郭台銘會不會現身下（2）月舉辦的「鴻海運動嘉年華」成為活動又一話題。

近年科技業尾牙玩起神祕嘉賓風，去年緯創旺年會請到黃仁勳現身會場，眾人大感驚喜外，加上加碼抽獎，讓全場嗨翻宛如一場搖滾演唱會，而今年「鴻海運動嘉年華」是否能搶下黃仁勳檔期，上演類似橋段便深受業內注目，更饒富合作緊密程度的指標意義。

尤其黃仁勳曾被形容為「科技界的搖滾巨星」，若真能現身大巨蛋，就是科技業搖滾巨星在台灣首度參加大巨蛋規模的尾牙活動，可望一舉激勵鴻海團隊氣勢，也給足劉揚偉面子、裡子。

不過，目前黃仁勳檔期還未可知能否出席，加上郭台銘於2025年底現身鴻海科技日，也刷出了一波又感恩又懷舊的情懷，讓鴻海今年的加碼彩蛋到底會請誰來當「神祕嘉賓」成為業內話題。

自2025年起，鴻海以「鴻海運動嘉年華」的模式邀請員工前進大巨蛋，用運動競賽的方式讓員工放下手邊工作，一起從事趣味型的運動活動，開放員工報名參與大隊接力，不僅鼓勵員工走出辦公室多伸展，也希望員工間互動熱絡能增進工作融洽度。

除了運動競賽外，鴻海方面也將邀請歌手至大巨蛋獻唱炒熱氣氛，一步步累積並醞釀氣氛，推進到全體員工最關心的抽獎環節。

由於先前鴻海旺年會就曾大方送出多台納智捷給員工抽獎，外界預料，現在鴻海為了力挺鴻華先進的新車Bria，今年送出的新車數量應該只會增不會減，讓自家員工親自感受集團成長方向與研發成果。

有鑒於參加員工人數眾多，這次鴻海也為找尋外燴團隊支援，而是配合運動會形式，準備餐盒提供給員工，員工也就不用坐在餐桌前慢慢等餐點。

不過，大巨蛋附近的餐飲店家也已經摩拳擦掌，準備順勢迎接鴻海運動大軍前來所帶動的消費商機。

鴻海2025年營收表現堪稱氣勢如虹，2025年較2024年營收增長就超過新台幣1兆元，直接從6.86兆元跳升至8.099兆元，增長力道強悍，鴻海方面也說明，2025年12月與第4季表現皆優於公司預期。

至於成長力道起自何處？單看鴻海2025年第4季雲端網路產品營收就突破1兆便可知曉，其雲端網路產品占比甚至高過消費智能產品，也是鴻海2026年將全力衝刺的成長主力。



更多鏡週刊報導

科技尾牙拚場2／廣達席開最多、和碩表演最強 最受歡迎獎品是「它」

百年汽水廠要開發中高齡健康飲料 黑松董座張斌堂：穩中求成長

大大寬頻股東陣容有夠華麗 中華電、國泰蔡家、呂芳銘、練台生、杜俊雄都來插旗！