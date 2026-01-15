ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

尾牙廣達席開最多、和碩表演最強　最受歡迎獎品是車

廣達今（15）晚舉辦旺年會席開1,300桌，廣達董事長林百里將親自站台鼓舞員工士氣。

▲廣達今（15）晚舉辦旺年會席開1,300桌，廣達董事長林百里將親自站台鼓舞員工士氣。

雖然2025年挑戰不斷，但台灣科技業憑藉其靈活韌性仍繳出獲利佳績，自然得好好犒賞員工。本週在技嘉科技打頭陣下揭開科技業尾牙秀序幕，科技業一線大廠的福委會全拚了！廣達席開1,300桌還請來晶華外燴團隊為員工開煮、和碩邀請的表演陣容最具話題，各大廠的抽獎禮物中，最受歡迎的就是「車」，技嘉已送出多款名車，鴻海力挺鴻華先進Bria可期，華碩今年會不會送出較去年更高價的進口車，更成為員工間的熱議話題。

廣達旺年會今（15）晚就在南港展覽館登場，大家長廣達董事長林百里將現身致詞，向來配合台灣尾牙氣氛並總是金句連連的林百里，從這次會說出什麼指標發言，並鐵口直斷台灣科技產業發展與景氣，再到加碼激勵員工為廣達而戰，已成為各界期待並觀察的焦點。

這次，廣達席開1,300桌寫下歷年之最，也符合先前廣達高層所說，辦公室不夠坐、廁所也不夠用的人才濟濟景象，而為了讓員工吃好喝好，廣達千挑萬選找來經驗豐富的晶華外燴團隊掌廚，也是目前所知科技廠席開最多桌的一場旺年會。

緊接著在明（16）晚上陣的則是華碩歲末聯歡晚會，開唱陣容有金曲雙歌后A-Lin與李竺芯坐鎮外，華碩董事長施崇棠去（2025）年開場駕駛總價約270萬的座駕「BMW X3」進場，並宣布此台車就是當晚抽獎最大獎，吸引全場員工大聲歡呼成為經典橋段，今年會祭出何款新車犒勞或是端出更大獎項，已是員工之間茶餘飯後的熱門話題。

和碩團圓日下週登場，邀請頗受年輕世代歡迎的日本人氣舞團「Avantgardey」前來表演。

▲和碩團圓日下週登場，邀請頗受年輕世代歡迎的日本人氣舞團「Avantgardey」前來表演。

而下週上陣的和碩集團團圓日，不僅邀請來實力傳唱派團體動力火車、金曲歌王蕭煌奇、把台語歌唱得像法語歌的金曲歌后李竺芯，還找來頗受年輕世代歡迎的日本人氣舞團「Avantgardey」都將為和碩員工們賣力表演。

眾大廠尾牙以不同形式輪番上陣，蘊含著對2025年的感謝，更賦予著對2026年的期待展望，從人工智慧（AI）、持續創新到打造勝局，加上對美關稅談判即將落幕，從外媒傳出台美談判出的關稅數字較原先理想，也讓各業者的尾牙宴吃得安心許多，預料諸位董座們的發言也將成為市場風向指標球！


