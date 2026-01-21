謝金河：台股的新外溢效應　建立新的投資選股思維

今年元月六日全球關注的ＣＥＳ展，輝達的黃仁勳再度發揮他的點石成金威力，只是這次主角不是輝達本身，當市場鎂光燈仍聚焦在ＧＰＵ的時候，黃仁勳的目光卻轉向市場裡的配角：記憶體（DRAM）及儲存（NAND Flash/SSD），他直言不諱地說這是一個未被充分滿足的市場（Unserved Market），他預言這將是全球最大的儲存戰場。

文／謝金河

黃仁勳這一席話帶出了市場厚重的含金量，他重新定義了記憶體的戰略地位，也讓沈寂很久、過去幾個月才被喚起的記憶體板塊重新上演了一場教科書級別的價值重估（Re-rating），在過去的電腦架構中，記憶體和儲存只是卑微的倉庫管理員，在生成式ＡＩ的時代，他們卻變成主食本身。

ＡＩ模型的廚房理論

黃仁勳在ＣＥＳ展中拋出幾個讓人印象深刻的術語，一個是內容上下文記憶（Context Memory），一個是符元記憶（Token Memory）及ＫＶ快取（KV Cache），他指出這些數據增長的數量已經到傳統儲存系統難以跟上的地步，意思是現在的ＡＩ模型轉得太快、智商太高，但「記憶」跟不上，也就是基礎建設跟不上，這正是硬體升級的下一個超級金礦，也許大家會很好奇地問，ＡＩ的核心不是ＧＰＵ？現在怎麼DRAM、SSD變成主角？

有人用廚房理論來解析這個問題，ＧＰＵ是那個百萬主廚，刀工如神，炒菜速度快，ＨＢＭ像是主廚面前的砧板，用來暫存馬上要下鍋的食材，ＳＳＤ是大冰箱，用來儲存所有的食材，在傳統雲端運算的時代，主廚（ＧＰＵ）可以慢條斯理轉身去冰箱拿幾顆蛋，現在在ＡＩ時代，速度快得驚人，一秒鐘要處理幾億個參數，如果主廚身後的冰箱門不好打開，或是讀取速度太慢，這位身價昂貴的主廚只得停下來等食材，這在經濟學上的閒置效率，在黃仁勳眼裡是不可接受的！更糟糕的事，現在客人點的不是一盤炒飯，而是滿漢全席（生成長文、複雜視頻），這意味主廚面前的砧板必須無限加大，後面的冰箱不僅要大，而且要具有閃電般的送貨速度，這就是黃仁勳一直提到的KV Cache，不讓ＡＩ每次都重新閱讀數據，而是將中間思考過程存下來，這需要巨大的快速儲存空間，這也直接導致企業級的SSD/HBM從線性增長變成指數級的爆炸。

資本市場的嗅覺永遠最敏銳，有時候甚至敏銳得近乎殘忍，黃仁勳的話語才剛落下，Sandisk當日即暴衝二七％，美光、希捷、威騰（Western Digital），海力士，三星紛紛大漲，記憶體市場也出現殘酷的新景象，過去記憶體公司虧損累累，紛紛拜訪下游ＰＣ大廠接受，如今記憶體大廠擠滿拉貨人潮，過去記憶體大廠虧損累累，供給端的收縮，大家都沒有資金擴廠，如今缺貨潮降臨，海力士、三星、美光又把珍貴的產能拿來生產ＨＢＭ，這更加導致DDR4、DDR5更加珍稀。

記憶體產業寡頭壟斷

過去記憶體廠虧損是常態，像南亞科二三年虧七四．四億，二四年虧五○．八三億，二五年上半年仍虧六○．四二億，現在營收大增，賺錢速度加快，已經有法人估今年南亞科ＥＰＳ可能達五○元以上。隨著ＡＩ模型的參數呈現指數型的爆炸，記憶體正轉變如石油般「戰略物資」，這次黃仁勳在ＣＥＳ展中，更透露新一代的Rubin平台將進一步把快閃記憶體綁定在ＧＰＵ生態系中，這意味著未來每一台ＡＩ伺服器的出貨都將伴隨著海量ＳＳＤ的剛性需求（Inelastic Demand），這已不是想不想買的問題，而是不買的話，伺服器就會變成沒有用的廢鐵。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2388期精彩當期內文轉載》