ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

權值強勢股共振遇到強震不用怕　解密主流股的DNA

圖／先探投資週刊 提供

台積電的亮眼財報，搭配遠高於市場預期的資本支出，加上美國與台灣關稅塵埃落定，推升加權指數持續向上挑戰歷史新高，次產業維持良性輪動，短線多頭攻勢依舊活力四射。

文／黃俊超

台股迎來兩個超級大利多，影響市場最深的是台積電二五年第四季財報表現極度亮眼，且認為ＡＩ趨勢是真實存在的需求，基本消弭市場不必要的疑慮；其次則是美對台對等關稅降為十五％且不疊加，獲得美國主要逆差國中的最優惠盟國待遇，與日本、韓國、歐盟等齊平。加權指數攻勢猶如滔滔江水連綿不絕，又如黃河氾濫一發不可收拾，創下歷史新高三一八二七．三九點。

台積電沒有極限

[廣告]請繼續往下閱讀...

美國商務部正式宣布與台灣達成貿易協定，台灣以二五○○億美元的新直接投資，及二五○○億美元的信用保證，交換輸美商品關稅稅率降至十五％且不疊加，基本上台灣對美國的投資，包含台積電、各ＥＭＳ大廠，加上一眾快樂夥伴們，應該就有高機率達標，金額不算是預期之外，政治言論大可不必。此外，要留意關稅與二三二條款優惠，都是設計為附條件取得，半導體能否享有免稅或優惠稅率，取決於在美國投資、建廠進度與產能完成狀況。

根據台美經貿工作小組表示，我國為美國第六大貿易逆差國，當中高達九成來自半導體、資通訊產品、電子零組件等，涉及美方二三二條款調查，最終達成四項目標：一是關稅降為十五％將有助我國工具機、手工具等傳統產業競爭力大幅提升；二為成為全球第一個對美投資業者爭取到半導體、半導體衍生品關稅最優惠待遇的國家，亦取得汽車零組件、木材家具、航空零組件（其中的鋼、鋁、銅衍生品）等多項二三二關稅最優惠待遇。

三是取得以台灣模式引領業者進軍美國供應鏈，打造產業聚落，延伸並擴展科技產業全球競爭實力，將有助業者在美國拓展半導體及ＩＣＴ產業版圖，厚植台灣科技產業實力，也有利進一步深化台美經貿戰略合作。台灣企業自主投資二五○○億美元，包含投資半導體、ＡＩ應用等電子製造服務（ＥＭＳ）、能源及其他產業等，而台灣政府以信用保證方式支持金融機構提供最高二五○○億美元的企業授信額度，投資領域包含半導體及ＩＣＴ供應鏈等。

且為確保業者享有最有利的投資環境，美國承諾致力協助企業取得土地、水電、基礎設施、稅務優惠、簽證計畫等必要資源。第四點是促成台美高科技領域將相互投資，確立全球ＡＩ供應鏈戰略夥伴關係。台美雙方也承諾建立雙向投資機制，美國將擴大投資台灣包括半導體、人工智慧、國防科技、安全與監控、次世代通訊及生物科技產業等五大信賴產業。台灣終於擺脫懸宕多時的關稅不確定性。

台積電不愧為推升台股不斷創高的護國神山，二五年第四季營收與獲利皆創歷史新高，雙雙優於市場預期，七奈米以下先進製程貢獻七七％晶圓營收，毛利率六二．三％、營益率五四％，單季ＥＰＳ上升至十九．五元；若以全年角度來看，營收、獲利皆創下新高，若以美元計價，全年毛利率五九．九％、營益率五○．八％，歸屬母公司淨利近一．七二兆元、年增四六．四％，ＥＰＳ六六．二五元。全年先進製程合計七四％，高於二四年的六九％。

次產業持穩良性輪動

而市場更在乎的是台積電的資本支出，二六年預算將介於五二○億～五六○億美元，較二五年的實際支出四○九億元增加二七～三七％，遠高於市場預估高標的五○○億元，顯示對於ＡＩ趨勢發展與高效能運算需求成長的強大信心，也帶給廠務、設備、耗材等快樂夥伴美好願景。對於二六年第一季展望將打破過往因農曆春節而營收下滑慣性，預期營收落於三四六億～三五八億美元，且受惠先進產能利用率維持高檔、三奈米與二奈米製程良率持續改善，整體產品組合優化，毛利率將會再向上提升至六三～六五％。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2388期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

關鍵字： 先探投資週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【不要那麼早嫁啦】女兒上台抽捧花　爸爸狂搖頭：抽中哭給大家看XD

推薦閱讀

黃金瘋了！銀樓飾金每錢19350元新高　黃金存摺衝破每克5千大關

黃金瘋了！銀樓飾金每錢19350元新高　黃金存摺衝破每克5千大關

受到美國總統川普政策、美日公債壓力與泰國央行祭出「黃金限購令」影響，國際金價升升不息，國內金市交易連動影響，據銀樓今（21）日下午2點半最新報價，每錢賣出價已來到19350元新高，首度衝破「萬9」大關；台銀黃金存摺賣出牌告價也在下午2點39分報5004元，正式衝破5千門檻。

2026-01-21 15:14
別再繳費！3職業工會遭列黑名單　勞保局暫停給付

別再繳費！3職業工會遭列黑名單　勞保局暫停給付

勞保局最新統計顯示，截至1月16日，全台共有3家職業工會因積欠勞工保險及勞工職業災害保險費逾期未繳，遭列入黑名單。

2026-01-21 13:56
看好今年景氣比去年好　環球晶徐秀蘭：先進製程、封裝需求為主力

看好今年景氣比去年好　環球晶徐秀蘭：先進製程、封裝需求為主力

環球晶圓（6488）董事長徐秀蘭今日指出，人工智慧（AI）相關應用已成為半導體產業最核心的結構性需求，並將持續延伸至2026年，帶動整體算力與記憶體需求成長，其中先進製程與先進封裝將成為最主要的成長動能。

2026-01-21 15:17
美銀美林經理人調查：樂觀情緒指數升至8.1　創4年半以來高點

美銀美林經理人調查：樂觀情緒指數升至8.1　創4年半以來高點

根據1月份美銀美林經理人調查報告顯示，投資者樂觀情緒進一步攀升來到四年半新高水準、對全球經濟前景的預期持續改善、現金水位進一步下滑。美銀美林依據現金水位、股票配置、對於全球成長前景的預期等指標編制的經理人情緒指數自7.3進一步攀升至8.1，達2021年7月以來高點。經理人現金水位由3.3%進一步下滑至3.2%的歷史低點，相較2025年4月與2022年10月市場極度悲觀時的現金水位為4.8%與6.3%，而針對股市回調的保護措施則降至8年來最低。

2026-01-21 14:36
川普關稅效應擴大！近4成台灣企業將赴美投資　半導體成主力

川普關稅效應擴大！近4成台灣企業將赴美投資　半導體成主力

川普關稅陰影未退，台灣企業動作加快。資誠（PwC Taiwan）今（21）日發布《2026全球暨台灣企業領袖調查報告》，揭露在川普政策持續影響下，有44%台灣企業領袖視「關稅」為高度威脅，其中近4成（39%）已規劃赴美投資，半導體與電子零組件產業成為主力，顯示美國供應鏈重組正快速牽動台灣企業布局策略。

2026-01-21 14:20
地緣政治風險升高、ETF資金流入　星展估金價挑戰5100美元

地緣政治風險升高、ETF資金流入　星展估金價挑戰5100美元

星展銀行舉辦今（2026）年第一季投資展望線上記者會，財富管理投資顧問部資深副總裁陳昱嘉預期，美國財政與債務可持續性的擔憂，以及地緣政治與政策不確定性升高，加上對美元貶值風險的關注，各國央行需求和強勁的ETF資金流入，仍將支撐未來一年的金價表現，並預估今年下半年目標價為每盎司5100美元。

2026-01-21 12:36
台股頻創新高　今年以來25檔高息ETF含息漲幅逾6%

台股頻創新高　今年以來25檔高息ETF含息漲幅逾6%

今（2026）年以來，大盤頻創新高平均漲幅9.65%，統計25檔台股高息ETF今年來含息表現平均6.23%，其中群益半導體收益(00927)上漲16.2%漲幅居冠唯一勝大盤，進一步觀察今年來日成交量逾萬張的台股高息ETF，其中更有包括群益台灣精選高息(00919)、群益科技高息成長(00946)、復華台灣科技優息(00929)、富邦特選高股息30(00900)、統一台灣高息動能(00939)今年來含息漲幅逾7%。

2026-01-21 11:56
散戶「想賺又害怕」好糾結！台股頻創新高　法人點名籌碼微妙變化

散戶「想賺又害怕」好糾結！台股頻創新高　法人點名籌碼微妙變化

散戶力量大！台股今（2026年）以來交易不到15個交易日，指數破3萬點，直攻上3.1萬點，代表散戶的融資餘額在20日推升至3700億元以上，寫下17 年的新高水位，螞蟻雄兵推讓台股看不回，法人指出，台股出現內資主導微妙的變化，不過以當沖比約3成來換算，反映出散戶「想賺又害怕」心理層面。

2026-01-21 11:44
半導體成熟製程發威！世界先進飆9%　聯電爆量見到7字頭

半導體成熟製程發威！世界先進飆9%　聯電爆量見到7字頭

除了先進製程需求爆量外，成熟製程表現也發威，聯電近日挾CPO題材，股價今日最高來到71.9元，為四年來新高，成交量在上午11時更破30萬張，同時，世界先進（5347）也挾產能外溢利多，今日股價最高來到154.5元，上漲13元，漲幅達9.1%。

2026-01-21 11:18
NAND價格看漲　三星、SK海力士2026年持續收縮產能

NAND價格看漲　三星、SK海力士2026年持續收縮產能

在全球人工智慧運算需求持續放大的背景下，市場原本普遍預期 NAND Flash 供應將隨之加速擴產，但實際情況卻出現反向發展。掌握全球超過六成 NAND 市占率的三星電子與 SK 海力士，已著手規劃在 2026 年進一步收緊產能，為記憶體市場投下一顆震撼彈。

2026-01-21 10:25

讀者迴響

熱門新聞

別再繳費！3職業工會遭列黑名單　勞保局暫停給付

美股開盤「道瓊下挫逾670點」！

面板雙雄挫逾4%！群創明出關大股東先砍　友達爆量居成交王

滿18歲「1原因」堅持買儲蓄險！10年後感謝自己

台銀黃金存摺衝4932元天價！　10萬抱1年爽賺6.8萬

台美關稅最後談判！　3產品類別曝光

前一天才示警「這檔ETF暴跌17%」　不敗教主：早就叫你跑

社群上「一堆貸款買0050」　他驚：一定出事

台美投資2500億「台積電1000億」算在內！　網大讚

南亞科發重訊：資本支出規畫待董事會審

鴻準子公司擬「出清群創」！先賣近4萬張賺6.6億　再賣5萬餘張

記憶體股群聯出關首日勁揚　刷2145元天價

華南銀尾牙席開60桌　董座陳芬蘭喊「腰痛」上台抽獎後閃離

台積電跌35元至1740　台股瀉327點至31432

市場變幻莫測　川普關稅案法院三度未作裁決、達飛突宣布返回好望角

玻纖布廠建榮提前開獎獲利成長15%　連拉4根漲停列注意股

期指壓低結算！台股收跌513.62點　台積電跌35元收最低1740

川普推動併吞格陵蘭！「拋售美國」交易再現　股、匯與債市三殺

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學
求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366