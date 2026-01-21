拚重啟AI晶片關鍵市場！彭博：黃仁勳計畫一月底訪中

▲外媒指出，輝達執行長黃仁勳計劃於本月底前往中國。（圖／路透）

文／中央社

彭博今天報導，知情人士透露，輝達（Nvidia Corp）執行長黃仁勳正計劃於1月底訪問中國，致力為公司旗下的人工智慧（AI）晶片重新開啟這個關鍵市場。

據知情人士透露，黃仁勳此行是為了在農曆新年期間前參加公司的活動，還說黃仁勳預計也將訪問北京，但不清楚他是否會與中國高層官員會面。由於計畫未公開，這名知情人士要求匿名。

黃仁勳的行程仍可能根據會面安排是否敲定而改變。

黃仁勳每年此時都會定期訪問中國，而這次訪中正值這家全球市值最高企業的關鍵時刻。

美國正在放寬對AI處理器的出口限制，允許輝達在中國銷售旗下H200型號晶片；但在中國方面，政府官員正在決定允許多少晶片進口。

彭博（Bloomberg News）先前曾報導，北京計劃最早在本季批准將這些產品進口用於特定用途。

輝達的代表婉拒置評。輝達總部位於加州聖克拉拉（Santa Clara）。

黃仁勳在去年7月的中國行期間，與中國國務院副總理何立峰及商務部長王文濤會面；他去年1月也選擇與在中國的員工一同慶祝農曆新年，而未出席美國總統川普的就職典禮。

黃仁勳預計今天將出席在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（World Economic Forum），屆時他將接受貝萊德集團（BlackRock Inc.）執行長芬克（Larry Fink）的訪談。