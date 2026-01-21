環球晶美國佈局備受關注　董座徐秀蘭：德州廠後續擴產空間充裕

▲環球晶、中美晶董事長徐秀蘭。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／新竹報導

環球晶圓（6488）董事長徐秀蘭今日表示，美國政府持續推動半導體在地製造，相關政策效應已逐步顯現。她透露，去年在美國白宮公開場合公司被點名後，美系客戶關注度明顯升高，不僅加速產品認證與量產進程，也開始主動洽談後續擴產的可能性。

徐秀蘭指出，環球晶圓德州廠目前仍處於第一期（Phase 1）建設與量產階段，但整體廠區規劃最多可擴充至六個Phase，後續擴產空間相當充裕。是否啟動Phase 2，將視市場需求是否持續，以及客戶能否提供具體且長期的承諾而定。

在產能進度方面，她說，目前德州已有兩座12吋晶圓廠進入小量量產並開始出貨，產能正逐月提升。由於不同廠區所承接的製程與認證流程不同，放量速度略有差異，但整體進度符合預期，並持續朝量產規模擴大推進。

談到美國補助政策，徐秀蘭表示，美國《CHIPS and Science Act》對於赴美投資的半導體業者具有相當吸引力。環球晶圓已完成相關申請程序，並取得首筆約2億美元的直接補助款項，後續將依照建廠與投資里程碑，分階段再取得其他補助資金；至於投資抵減部分，則採年度申報制，目前仍在審核流程中。

在關稅議題上，徐秀蘭指出，美國於今年1月14日敲定對等關稅與232條款的初步方向，台灣適用15%稅率，結果較市場原先預期為低，對台灣整體出口競爭力具正面意義。她也強調，232條款目前僅針對部分先進製程的裝置本身，並未涵蓋先進製程用的矽晶圓（silicon wafer），對晶圓供應鏈的直接影響有限。

徐秀蘭總結，美國政策方向已相當明確，政府高度支持半導體製造回流與供應鏈韌性建構，透過補助、稅務與在地製造誘因，鼓勵業者持續投資，美國也將持續成為環球晶圓全球布局中的重要據點。